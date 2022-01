¡Ojo, Reyes Magos! Juguetes de madera aún son una opción; aquí puedes encontrarlos en el Edomex

Baleros, pirinolas, trompos, yoyos y más aún forman parte de la tradición de regalar juguetes de madera a niñas y niños, en el Estado de México.

El ingenio, creatividad y adaptación de las y los artesanos mexiquenses no tiene límites. Mediante la combinación de técnicas para tallar la madera, logran piezas únicas que, a su vez, pueden cumplir los deseos de chicos y grandes.

El resultado del delicado y artístico trabajo que realizan ha llevado a que los artesanos de San Antonio la Isla, Rayón e Ixtapan de la Sal destaquen por las piezas que elaboran en sus talleres.

Por ello es que, si todavía no está completa la lista de regalos que los Reyes Magos leerán esta noche, quizás aún sea tiempo de agregar algún juguete de madera.

El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México invita a apoyar a los artistas mexiquenses que, para esta fecha, cuentan con varias piezas que seguramente a varios les gustaría recibir.

Para adquirirla se puede acudir a algunas de las tiendas de Artesanías Casart, las cuales ofrecen las obras realizadas directamente en las comunidades de la entidad.

Si quieres complementar el regalo de Día de Reyes que recibirán los más pequeños del hogar, te decimos dónde puedes adquirir juguetes de madera en el Estado de México.

Tienda de Artesanías Casart, Toluca

Tienda de Artesanías Casart, Museo Torres Bicentenario

Tienda de Artesanías Casart, Valle de Bravo

Dirección: Paseo Tollocan Ote. Núm. 700, esq. Av. Urawa col. Izcalli IIPIEM, C. P. 50150, Toluca, Estado de México.Dirección: Intersección A. José María Morelos y Pavón, Paseo Tollocan y Av. Alfredo del Mazo s/n, col. Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca, Estado de México.Dirección: Centro Regional Cultural “Joaquín Arcadio Pagaza” Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca s/n, col. Santa María Aguacatlan, C. P. 51200, Valle de Bravo, Estado de México.