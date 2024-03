Pablo Lemus propone la creación de un presupuesto constitucional para los pueblos originarios de Jalisco

El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano arrancó su gira en la Región Norte, en Tuxpan de Bolaños; visitará municipios como San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero, Huejúcar, Mezquitic, entre otros

Estas giras son una oportunidad para comprender las necesidades y realidades específicas de cada región, reconociendo la diversidad de problemáticas en el estado

Para escuchar y atender las necesidades de la comunidad wixárika de la Región Norte de la entidad, Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), inició hoy una gira para presentar propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses, así fortalecer el desarrollo de los pueblos originarios.

En este primer día de la gira en la Región Norte de Jalisco, Pablo Lemus visitará llegar a Tuxpan de Bolaños, San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero y Totatiche.

Lemus Navarro anunció que durante su Administración, se destinará un presupuesto constitucional dirigido a los pueblos originarios del estado.

Estos recursos deberán usarse para mejoras y obras a favor de las y los habitantes de las localidades, y señaló que estas iniciativas reflejan su compromiso con el desarrollo integral y el bienestar de las comunidades en Jalisco.

“(Me comprometo) para que un porcentaje del presupuesto estatal vaya directamente a los pueblos originarios”, dijo el candidato.

Con esta partida específica, se pondría en marcha proporcionar transporte público escolar entre las comunidades de la Región Norte, así como subrayó la importancia de escuchar las necesidades específicas de cada localidad a fin de implementar soluciones efectivas y mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos.

"Escuchar a los pueblos originarios es un gran aprendizaje para mí. Estoy aquí para escucharlos, para dialogar. Gracias gobernador, a ti y a toda la comunidad", afirmó Pablo Lemus hacia Jesús Rosalío de la Cruz, gobernador Tradicional de Tuxpan de Bolaños.

Para Tuxpan de Bolaños, Pablo Lemus fijó como compromiso gestionar de manera coordinada con las diferentes instancias de gobierno sobre la restitución de tierras en el ejido de Huajimic.

A esto se suma la pavimentación del tramo carretero del Crucero de Las Banderitas a Tuxpan de Bolaños, y la rehabilitación del tramo de Tuxpan a Mesa del Tirador.

Fue en esta reunión donde las autoridades tradicionales recibieron al candidato a la gubernatura de Jalisco con la distinción de portar el traje tradicional wixárika, así como lo invitaron a ser partícipe de una ceremonia.

Jesús Rosalío de la Cruz, gobernador Tradicional, se dijo contento por la visita de Lemus Navarro y charló con él para establecer un compromiso de colaboración mutua.

“Nos dio mucho gusto estar presenciando como autoridad (que esté) presentando las necesidades que existen en nuestro comunidad. Para eso estamos aquí y darle la bienvenida a Pablo Lemus”, expresó la autoridad tradicional.

El candidato refirió que las realidades varían entre las distintas regiones del estado, por lo que es importante liberar y armonizar una política pública que refleje estas diversidades.

En San Martín de Bolaños, Pablo Lemus fue arropado por la alegría y el entusiasmo de sus habitantes, y compartió compromisos puntuales para ellas y ellos.

"Lo que hago siempre es escuchar a la gente en los municipios. Uno debe entender como político que no se conoce la solución a todos los problemas. Uno debe ir a los municipios, a las localidades", dijo.

El candidato fijó un compromiso para la rehabilitación del Parque Barrio Blanco, para que las niñas y niños puedan dedicarlo al juego y la sana recreación.

Agregó que, debido a la desaparición del financiamiento para los productores del campo, se empezará a apoyar a productores de leche y carne con un fideicomiso de 50 millones de pesos.

A esto se agrega la construcción de carretera para conectar San Martín de Bolaños con la localidad El Platanito.

"A mí me enseñaron a cumplir mi palabra, hoy la vengo a empeñar en San Martín de Bolaños. Se las voy a cumplir, porque toda mi vida he dado cumplimiento a mi trabajo. Pido la confianza de San Martín de Bolaños, no solo para ganar la elección sino para hacer un gran gobierno", dijo Lemus Navarro.

A estos eventos acompañó a Pablo Lemus Enrique Buenrostro, candidato naranja a Diputado Federal por el Distrito 1.

