VIDEO: ¿Luis García y Christian Martinoli terminan con su relación?; el exfutbolista recibe despiadada agresión del conductor

Luis García y Christian Martinoli protagonizaron un momento que se hizo viral en las redes sociales, luego de que el narrador le propinó un fuerte balonazo en sus partes nobles al exgoleador.

El peculiar hecho ocurrió durante la grabación de un promocional con temática de futbol, en un momento en el que Martinoli le pegó con demasiada fuerza al balón, mismo que impactó en las partes delicadas del exdelantero, quien de inmediato se tocó por el dolor.

Lo bueno que el Doctor ya tuvo hijoshttps://t.co/91n7gpImB0 — Analistas (@SomosAnalistas_) March 5, 2024

Segundos antes, Luis García le había estrellado la esférica a su compañero en los pies, pero la revancha del periodista nacido en Argentina fue con todo.

Las reacciones y burlas de los usuarios no se hicieron esperar y varias de ellas hicieron alusión con ironía al hecho de que, para su fortuna, Luis García ya tiene hijos.

Fieles a su costumbre, el exgoleador y el conductor aprovecharon la grabación del promocional para realizar disparos a gol hacia una portería, al tiempo que comenzaron a darse balonazos.

Luis García y Christian Martinoli critican a Inés Sainz

En días recientes circuló un video en el que Luis García, Christian Martinoli, José Ramón Fernández y David Faitelson lanzaron críticas hacia Inés Sainz, lo que generó polémica.

El exgoleador surgido de los Pumas aseguró que la conductora no sabe trabajar en equipo, mientras que el narrador le dijo a Joserra que, en cada ocasión que puede, Inés Sainz se queja de que intentó bloquearla en TV Azteca.

Las críticas hacia los cuatro no se hicieron esperar y el primero en pronunciarse al respecto fue David Faitelson, quien en su cuenta de X le ofreció disculpas a Inés Sainz, quien las tomó de buena manera.

"En lo personal no me afecta ni para bien ni para mal. No me voy a hacer la víctima, los comentarios no van a mermar lo que he hecho, lo que he conseguido para llegar a donde estoy", dijo al respecto la conductora originaria de Querétaro en charla con TV Notas.

EVG