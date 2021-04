Muerte de niño en Xenses: familia del menor Leo denuncia presión de autoridades

Miguel Luna, padre de Leo, menor de 13 años que murió tras ser succionado por un sistema de filtración en el parque Xenses del Grupo Xcaret en Playa del Carmen, Quintana Roo, denunció que autoridades de la Fiscalía General del Estado le solicitaron otorgar el perdón a la empresa antes de entregarle el cuerpo de su hijo.

El padre de Leo, un médico duranguense, denunció que tras la muerte de su hijo, esperó durante seis horas y fue "intimidado" por las autoridades para otorgar el perdón a la Grupo Xcaret: "yo quería hacer una declaración de los hechos, pero me dijeron que si la hacía, 'no le damos su cuerpo'; literalmente me hinqué con la abogada de ahí y lloré y le dije, 'dame a mi hijo porque mi esposa quiere el cuerpo de mi hijo'", acusó.

El menor Leo fue succionado en un río artificial del parque acuático Xenses del Grupo Xcaret, y aunque la familia logró sacarlo, perdió la vida más tarde en una clínica de Playa del Carmen, a donde fue trasladado para recibir atención.

La postura de Grupo Xcaret, del parque Xenses, ante muerte de Leo

Por su parte, Elizabeth Lugo, Directora Ejecutiva de Operaciones de Grupo Xcaret aseveró que la empresa le ha brindado acompañamiento a los familiares de la víctima.

"Somos una empresa socialmente responsable desde hace 20 años. (...) se trata de un error humano en la comisión de haber colocado una rejilla, y faltando a los procedimientos y protocolos que tenemos en el grupo, desafortunadamente eso provocó esta situación", informó a medios locales.

Gobierno de Durango apoyará en caso de Leo

El secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores, informó que brindarán apoyo a la familia del menor Leo y aseveró que el gobierno del estado cooperará con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para esclarecer la muerte del menor, toda vez que se determinó que se trató de un error humano.

"El día de ayer me comuniqué con el Dr. Miguel Ángel Luna Calvo. He recibido instrucción expresa del gobernador, José Rosas Aispuro, para brindar todo el apoyo necesario en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades sobre la lamentable e irreparable pérdida de su hijo", destacó el funcionario.

Piden justicia para Leo

La presidenta municipal de Gómez Palacio pidió justicia tras la muerte del menor de 13 años en Quintana Roo.

"Desde Gómez Palacio, me sumo a la exigencia de #JusticiaParaLeo, niño duranguense de 13 años que perdió la vida en parque turístico de Xcaret, para que este lamentable hecho sea esclarecido ante las omisiones e irregularidades en dicho lugar", publicó esta mañana en redes sociales.

En redes sociales, usuarios lanzaron una petición en la plataforma Change.org para exigir justicia tras la muerte del menor, que será investigada como homicidio culposo por las autoridades estatales.