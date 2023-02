Perla Brillet: su secuestrador, ya sentenciado, sigue sin revelar paradero de la enfermera

"Mami, ya voy para la casa, nada más que está lloviendo y pues, como nos vamos a ir caminando, estamos esperando a que se baje un poquito la lluvia porque nos vamos a mojar, pero ya estamos aquí en la puerta para salir".

Ese fue el último audio que Perla Brillet envió a su mamá antes de desaparecer hace ya un año y ocho meses en Zacatecas. Desde ese entonces no se sabe nada de ella. Aunque ya hay un sentenciado en el caso y un presunto segundo implicado, todavía no se sabe del paradero de la joven enfermera.

Perla tenía trabajando seis meses como enfermera

Empática, con un gran gusto por ayudar a la gente, Perla recién comenzaba a trabajar como enfermera. Apenas acumulaba seis meses ejerciendo esta profesión, cuando se registró su desaparición. En ese entonces, contaba con 24 años de edad.

De acuerdo a medios de comunicación, Perla viajó de Fresnillo a Zacatecas para tomar un curso porque uno de sus sueños era entrar a trabajar en el Seguro Social, específicamente en el Regional de la Mujer.

"Desde niña quiso ser enfermera o doctora. Para ella era un sueño poder ayudar de alguna forma a la gente", dice Cecilia Castro, su mamá. El día de su desaparición, Perla vestía tenis color blanco, short color negro y una blusa color blanca con un moño en la parte frontal. Fue el 2 de junio del 2021, cuando se le vio por última vez.

Aunque el responsable de su desaparición ya fue sentenciado, no se sabe el paradero de Perla Prensa Libre

¿Por qué resulta misterioso su paradero?

Porque Raúl de Jesús "N", quien fue sentenciado a 56 años y 3 meses de prisión, por la desaparición de Perla Brillet no ha revelado el paradero de la joven enfermera. Ellos se conocieron en uno de los hospitales en donde Perla laboraba.

"Nos movimos para investigarlo por medio de unos tatuajes en sus manos", dice la madre de Perla a N+. Raúl fue captado por una de las cámaras de seguridad subiendo a un vehículo con Perla Brillet, la noche del 2 de junio del 2021.

Desde esa fecha, no ha revelado ni dado pistas a las autoridades sobre el paradero de la enfermera. Familiares de Perla exigen que se detenga también a Raúl Olaf "N", hermano del sentenciado por la desaparición de la joven, pues llamadas telefónicas y videos lo implicarían. Actualmente se encuentra prófugo.

"Yo le rogué. Le supliqué para que me dijera en dónde está mi hija y no me dijo nada. Se reservó su derecho a hablar", dice la señora Castro a medios de comunicación. La exigencia por parte de la familia de Perla Brillet es la misma desde aquel 2 de junio del 2021: que regrese sana y salva a su casa.

Redacción por Laura Almaraz.