Piden a candidatos panistas por Agusacalientes respaldar decisión del CEN

Exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) hicieron un llamado para que en la elección del candidato a la gubernatura de Aguascalientes los dos aspirantes, la diputada Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo, respalden la decisión que tome el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.

Los ex gobernadores del PAN (Unidos X México) hacemos un vehemente llamado a la unidad y congruencia del panismo de Aguascalientes para respaldar la mejor decisión. Es la unidad, la altura de miras y la búsqueda del bien superior lo que superará cualquier diferencia, natural en todo tipo de competencia democrática civilizada pidieron en un comunicado

Los exgobernadores panistas explicaron que en Aguascalientes se ha demostrado que el interés principal del PAN es el bien común y el desarrollo de la comunidad.

Por ello, resaltaron que no dudan en que el próximo 5 de junio de 2022, los ciudadanos de Aguascalientes darán la oportunidad nuevamente al PAN de continuar el desarrollo económico y social, la lucha contra la inseguridad y la generación de empleo en la entidad.

Sin embargo, aseguraron que debido a la gravedad del momento que se vive en nuestro país, la dirigencia del partido y todos los integrantes del mismo deben responder a México con “pulcritud democrática, generosidad política y en unidad”.

La asociación de Unidos por México está conformada por al menos 15 ex gobernadores panistas, entre ellos se encuentran Marco Antonio Adame Castillo, ex mandatario de Morelos; Miguel Márquez Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, ambos gobernaron en Guanajuato; y Patricio Patrón, ex gobernador de Yucatán.

LRL