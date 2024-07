Piden MP a Carmona que deje la Fiscalía

El presidente de la asociación civil Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público del Estado de Morelos (Mipuem), Omar Alexandro López Ortiz, llamó al fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, para que se separe del cargo al señalar que se tiene un rezagado en más de 12 mil carpetas de investigación.

En una conferencia, el presidente de la asociación pidió al fiscal local que solicite una conclusión anticipada “por el bien de la sociedad morelense”.

“Esta asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público del estado de Morelos recomienda y solicita al fiscal General del Estado de Morelos tome la decisión de presentar una solicitud de conclusión anticipada más allá de que exista o no exista causa grave para hacerlo”, expuso López Ortiz.

El titular del Mipuem indicó que la asociación estará al pendiente de que se proponga en la siguiente terna cuando menos a dos mujeres y a un hombre para que sean tomados en consideración.

Durante el evento, también planteó una iniciativa de reforma al artículo 79-B de la Constitución local para que la persona que ocupe el cargo de fiscal no tenga un periodo de nueve años, como sucede actualmente, sino de cinco.

“Se propone establecer en inciso A de dicho articulado que entendiéndose como por esta ausencia más allá de 120 días, independientemente de cuál sea la causa, el gobernador del estado cuenta con 20 días para enviar a una terna al congreso del estado”, detalló López Ortiz.

Mencionó que se debe incluir las causas por las cuales se puede remover al fiscal, ya que actualmente sólo aparecen como “causas graves”. También planteó modificar la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado.

“Hoy no es posible que el fiscal General esté ganando 80 mil pesos brutos cuando nuestras compañeras del Ministerio Público, específicamente los auxiliares, están ganando seis mil 200 pesos brutos al mes, esto no puede ser posible

“¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años que ha estado al frente Uriel Carmona?, pues prácticamente nada”, declaró el presidente del Mipuem.

López Ortiz indicó que el personal del Ministerio Público no cuentan con papelería, computadoras, aire acondicionado, Internet e incluso ni tóner para imprimir.

El experto pidió a la gobernadora electa, Margarita González Saravia, que en la designación de su gabinete se cumpla no sólo con los requisitos que establece la Constitución, sino que también sean con base en la ley orgánica, además de que quienes asuman los cargos estén al margen de cualquier señalamiento.

Asimismo, refirió que la dependencia que encabeza Uriel Carmona Gándara no ha implementado el modelo de justicia alternativa, de salidas alternas, no vincula a procesos.

El litigante dijo, que la carga del trabajo desde la llegada de Uriel Carmona en 2018 aumentó mil 200 por ciento.

“Los resultados están a la vista, hay más de doce mil carpetas de investigación como rezago en donde no está implementando correctamente el modelo de justicia alternativa, no puede ser posible que hoy no lleguemos a judicializar carpetas” refirió el presidente de la asociación.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios entre 2019, primer año del gobierno del exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y 2023, los casos pasaron de mil 162 a mil 595 casos.

Además, la extorsión pasó de 184 casos a 236, en tanto, los feminicidios pasaron de 39 a 45. También los abusos sexuales en la entidad aumentaron, ya que en 2019 la Fiscalía reportó 496 y 623 en 2023.

SIN PLAN DE RETIRO. Apenas el 13 de junio, el fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, afirmó que no se va a separar de su cargo.

Medios de información cuestionaron al funcionario acerca de si dejará el cargo o renunciará, luego de las elecciones del pasado 2 de junio, en las que la morenista Margarita González Saravia ganó; sin embargo, éste recordó que continuará con sus labores.

“Lo que se ve, no se juzga. Aquí estoy trabajando, lo que dije hace unos días fue, que, pues ningún servidor público está soldado con un cargo y, bueno, vamos a ver. Llevamos seis años con el mismo rumor”, declaró el fiscal.

Carmona Gándara afirmó que tanto él como su equipo de trabajo estaban realizando las labores que les correspondía.

Explicó que un fiscal o cualquier titular de un órgano autónomo puede ser separado del cargo por distintos mecanismos; sin embargo, que dentro de ellos hay posibilidad de réplica.

Por otro lado, el 12 de junio González Saravia dijo ante medios de comunicación que presentará una iniciativa para que el fiscal General sólo dure seis años en el cargo y no nueve como ocurre actualmente.

A Carmona Gándara le restan tres años en el cargo, por lo que dos de éstos serán durante la administración de la morenista González Saravia.