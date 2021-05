En pleno debate, candidato de Fuerza por México en Chihuahua declina en favor de Maru Campos

Alejandro Díaz Villalobos, candidato a la gubernatura de Chihuahua por Fuerza por México, declinó a favor de la abanderada de la coalición PAN-PRD, Maru Campos Galván.

Este hecho sucedió en la recta final del debate entre aspirantes a la gubernatura del estado.

“A la candidata Maru Campos le tomo la palabra de este gran esfuerzo por representar a Chihuahua de manera conjunta, quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor, porque eso en nada beneficia a los chihuahuenses (…) Por el bien de Chihuahua y a nombre de mi equipo, me uno a la gubernatura del Partido Acción Nacional, Maru Campos, en este favor de su proyecto social”, dijo en su conclusión.

Por su parte, Maru Campos le dio la bienvenida al candidato de Fuerza por México.

Destacó que el talento y capacidad de Díaz Villalobos ayudarán a un proyecto que busca defender Chihuahua.

“Bienvenido. Gracias por sumarte a este proyecto para defender Chihuahua. Tu talento y capacidad nos ayudarán a tener un mejor futuro”, escribió en sus redes sociales la abanderada de la coalición formada por el PAN y PRD en el estado.

La candidata de Redes Sociales Progresistas, María Eugenia Baeza, no se presentó al debate de los aspirantes a gobernar Chihuahua.

Al conocer la noticia el Presidente Nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, acusó de “alta traición” a quien fuera su candidato.

“En Fuerza México no nos vendemos, México es más grande que sus problemas. Y no declinamos por nadie, no nos vendemos”, enfatizó Islas Maldonado.

El dirigente nacional de Fuerza por México, ofreció una conferencia de prensa en la que insistió en que su partido “no se vende por un plato de lentejas”, y acusó a Maru Campos de recibir hace muy poco tiempo, dinero del Gobierno del Estado cuando gobernaba el PRI, y ahora ser la candidata del PAN a la gubernatura del Estado.

Visiblemente molesto, el dirigente partidista aseguró que “hoy tenemos información muy clara de que esta declinación que hace Alejandro Díaz es porque en una negociación le ofrecieron dos Secretarías en caso de ganar la candidata del PAN, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud”, afirmó Gerardo Islas.

Alejandro Díaz Villalobos declinó a favor de la abanderada de la coalición PAN-PRD, Maru Campos Galván. Foto: Especial

Añadió que el Comité Directivo Estatal de Chihuahua de Fuerza por México, “está autorizado para hacer los ajustes necesarios ante las autoridades electorales locales, y mañana estaré en Chihuahua para acompañar a la militancia y apoyar a quienes son nuestros candidatos a las diputaciones federales y locales”, concluyó el dirigente de Fuerza Por México.