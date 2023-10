Pobladores de Oxchuc retienen a 6 guardias nacionales; piden 15 mdp para liberarlos

Habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, retuvieron a seis elementos de la Guardia Nacional a quienes sólo dejarán libres si el gobierno les entrega 15 millones de pesos, como parte de una “petición acordada”.

Un video difundido la tarde de este viernes muestra a decenas de los pobladores rodeando a los guardias, quienes parados en medio de una cancha de lo que aparenta ser un centro escolar, dan lectura a un comunicado dirigido al subsecretario de Gobierno del estado, Jorge Cruz Pineda.

“Ante toda la comunidad exigimos la atención de la mesa de negociación de manera inmediata, para resolver la petición acordada de los 15 millones de pesos; de lo contrario, no habrá salida del personal de la Guardia Nacional que está resguardado en la asamblea de la comunidad de Mesbilja, ya que el concejal Luis Santiz no ha dado ni dará solución de los apoyos que está solicitando la comunidad”, lee uno de los uniformados quien no es identificado en la grabación.

Pobladores de Oxchuc retienen a 6 guardias nacionales

La comunidad, según se dice en el documento, exige la destitución del concejal a quien responsabilizan de que solo haya “recursos para contratar sicarios matando a la sociedad del municipio”.

El guardia nacional asegura en el video que él y el personal a su cargo se encuentran a salvo y no han recibido ninguna agresión y ellos tampoco han agredido a la comunidad porque “todo se ha estado manejando de la mejor forma”.

Por ello, llama a que se establezca una mesa de diálogo para que se llegue a una solución pacífica.

Con el micrófono aún en mano, explica a la comunidad que él no tiene capacidad de decisión para resolver sus demandas y manifiesta la petición de que “esto no escale a un escenario que no deseado”, por lo que también se comprometió a que él y su personal no incurrirán en ninguna agresión, pero pidió a los habitantes que los respeten.

El plagio de los guardias se registró mientras dos unidades de la dependencia recorrían la región, pero al aproximarse a la comunidad de Tzalaja fueron interceptados.

Retienen a 6 elementos de la GN en Oxchuc, Chiapas Video: Redes sociales

Otra grabación muestra el momento en que las camionetas circulaban sobre la carretera, pero al advertir la presencia de decenas de habitantes que comenzaron a caminar hacia ellos, intentaron dar marcha atrás, lo que sólo consiguió la unidad que iba atrás.

El vehículo que quedó enfrente fue abordado por los habitantes, quienes para impedir que avanzara comenzaron a colocar piedras alrededor de las llantas.

