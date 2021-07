“Política tradicional hartó a colimenses”: Indira Vizcaíno

Indira Vizcaíno Silva, gobernadora electa de Colima, se siente contenta tras resultar favorecida en los comicios del 6 de junio. Quien será la segunda gobernadora en la historia de una entidad en la que no había existido alternancia, pues siempre ha gobernado el PRI, asegura que la elección de los colimenses es un reflejo del cansancio y hartazgo con la forma tradicional de hacer política.

En entrevista con La Razón, la morenista explicó que su Gobierno enfocará sus esfuerzos en la eliminación de los círculos de impunidad que imperan en el estado, con el fin de disminuir los índices delictivos que, aseguró, aumentaron durante los últimos años.

En cuanto al tema de género, Vizcaíno Silva señaló que su administración fomentará un clima de seguridad para las mujeres, en donde sean escuchadas y respaldadas.

La Razón (LR): ¿Por qué ganó Morena en Colima, una entidad mayormente gobernada por el PRI y por hombres?

Indira Vizcaíno Silva (IVS): En Colima tuvimos a la primera mujer gobernadora hace 42 años, pero ciertamente es uno de los pocos estados en los que no habíamos vivido la alternancia. Un estado en el que a la izquierda le costó mucho trabajo avanzar. Yo crecí en la izquierda en este estado y me consta lo difícil que ha sido avanzar en estos espacios. Pero me queda claro que en la sociedad colimense se fue reflejando este sentimiento de hartazgo y cansancio con los gobiernos tradicionales, con la forma tradicional de hacer política.

LR: ¿Cuál será el proyecto fundamental de su administración?

IVS: El compromiso de trabajar para transformar a la sociedad colimense. Se trata de hacer una revolución de conciencias y eso pasa por hacer primero un gobierno honesto y transparente en el que quede evidenciado para la sociedad que sí se puede transformar un estado que por lo menos durante 15 años estuvo en el abandono y fue creciendo la inseguridad, el abandono, la pobreza y la desigualdad. Para lograrlo, le apostamos a un modelo educativo propio, que sea un ejemplo nacional.

LR: Uno de los asuntos que más aquejan al estado es la inseguridad y la violencia. ¿Ya tiene una estrategia para bajar estos índices?

IVS: El tema de seguridad es bastante complejo en Colima. De hecho, yo diría que es el tema. En los últimos 15 años fue creciendo de manera significativa; somos los primeros lugares a nivel nacional en materia de homicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar, de desaparecidos; entonces, es un tema que tenemos que atender de manera específica.

LR: En cuanto a violencia de género, ¿cómo planea dar apoyo a las mujeres?

IVS: Hablando de feminicidios, la violencia intrafamiliar o de género, tenemos una tarea fundamental. Las colimenses deben de saber que en este Gobierno se les va a escuchar; lo primero que se va a hacer es creerles, ponernos de su lado. Nos comprometimos a crear en cada municipio centros de justicia, casas sororas, para poder atenderlas y darles espacio y seguridad de que cuentan con el respaldo para abandonar estos círculos de violencia. Esto, venciendo la impunidad que hay en áreas que no dependen del Gobierno ejecutivo, como la fiscalía, que es autónoma, o el Poder Judicial. Tenemos propuesta de generar más presupuesto a estas entidades, pero también revisarlos, para que sean transparentes; que ese recurso realmente se destine a tener más personal, mejor capacitado.

Colima es el único estado que no cuenta con un Consejo de la Judicatura que supervise la situación de las y los jueces, y eso es importantísimo para ir cerrando estos círculos de impunidad que hay.

LR: ¿Solicitará el apoyo del Gobierno federal en materia de seguridad?

IVS: Es fundamental. Es indispensable hacer un trabajo conjunto, coordinado con el Gobierno de México y también con los municipales. Es indispensable que lo hagamos de esta forma. Tenemos el puerto de Manzanillo, que es el más importante del país y que justamente es un foco rojo en nuestra vecindad con Michoacán y Jalisco.

LR: Se reunió recientemente con el gobernador José Ignacio Peralta. ¿Cómo fue este encuentro?

IVS: Fue una reunión cordial, de bastante respeto. Hablamos en términos generales de la situación que guarda nuestro estado y las cosas que vemos hacia el futuro. Todavía no se trató de una reunión de transición, puesto que no hemos concluido aún el proceso (electoral), pero sí tuvimos una plática para hablar de la situación general del estado.

LR: ¿Hay algún proyecto del actual gobernador al que le gustaría darle continuidad?

IVS: Me parece que en materia de tecnificación de la seguridad, el C5 es importante aprovecharlo adecuadamente. Eso no significa que estemos avalando el cómo se construyó, cómo se avalaron estos contratos, pero me queda claro que, como tal, este proyecto de las tecnologías para atender los temas de seguridad sí es importante darle seguimiento.

LR: ¿Qué le faltó a las administraciones previas y a la actual, que usted dará a Colima?

IVS: En primer lugar, pasión. Nunca hubo la sensibilidad y empatía para comprender lo que realmente estaban viviendo los colimenses y, en otro sentido, orden financiero. Siempre fue una constante y un tema permanente el desorden en las finanzas públicas del estado. Ahí es donde nos tendremos que enfocar.

LR: ¿En cuanto a turismo?

IVS: Colima necesita de manera urgente reactivarse en materia económica. Tenemos que hacerlo desde tres pilares: el campo, el puerto y, por supuesto, el turismo, que es la industria más grande y que no contamina. Es fundamental potenciar la vocación turística de nuestro estado, que se ha venido perdiendo; hace 20 años que no se invierte en turismo. Tenemos que recuperar esta imagen y vocación turística de nuestro estado, ofreciendo como un producto turístico en lo general. Un estado que tiene un volcán, la costa, a menos de una hora de distancia una de la otra, pero también tenemos una riqueza cultural e histórica que no hemos sabido vender ni impulsar.

LR: ¿Cómo se siente después del triunfo del 6 de junio?

IVS: Contenta, agradecida con los colimenses, pero al mismo tiempo con una enorme responsabilidad. Sé que hay una enorme expectativa hacia este Gobierno y eso implica compromiso y responsabilidad. Pero me siento tranquila; sé que la gente de Colima es un pueblo bueno, nos van a ayudar y aportando desde cada trinchera para que a Colima le vaya bien.