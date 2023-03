Presentan Enrique Alfaro y 'Canelo' Álvarez pelea contra John Ryder en Estadio Akron.

Los ojos del mundo del boxeo y el deporte hoy se centraron en Jalisco, ya que este martes se presentó la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez, con el Estadio Akron como escenario; en el evento, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez celebró el regreso de “el rey” a su estado, en el marco de las celebraciones de Jalisco, 200 años libres y soberanos, y donde el gobierno estatal entregará 8 mil boletos a niñas, niños, jóvenes y familias que por condiciones económicas no pueden acceder a ellos.

“Es un hombre de primera que entiende lo que es importante y por supuesto que, para Saúl, me atrevo a decirlo, es importante regresar a su casa. El rey está de regreso a su casa y nos da mucho gusto recibirlo aquí en Jalisco y celebrar con él 200 año de que Jalisco es un estado libre y soberano, 200 años de grandeza que en muchos sentidos Saúl representa, porque pone en alto el nombre de nuestro estado, México y en el mundo y porque en la práctica del boxeo defiende los valores que nos dan identidad como un estado que ha marcado el rumbo de esta nación”, expresó.

“Me da mucho gusto que hace tiempo cuando platicamos Saúl y yo sobre cómo podría ser este día se veía difícil, se veía distante pero desde entonces dijimos, recordarás Saúl, que si esta pelea cuando sucediera tenía que tener un componente social y que si el gobierno del estado participaba en algo iba a ser para buscar que aquellas personas por su capacidad económica, por su poder adquisitivo jamás podrían ir a ver a Saúl pelear a las Las Vegas o a lo mejor ir a una pelea defendiendo los títulos mundiales pudieran tener una oportunidad para verlo aquí en su casa. Por eso me da mucho gusto que la participación del gobierno de Jalisco es para lograr también que 8 mil personas de nuestro estado de condiciones socio económicas que no podrían a lo mejor comprar un boleto, vayan a tener una oportunidad de estar aquí ese día en la pelea; 8 mil boletos que pronto vamos a poner a disposición de la gente que quiere a Saúl, de quien tiene afición por el box y de quienes van a tener la oportunidad de ver un evento nunca antes visto en nuestro país”, agregó.

La pelea se llevará a cabo en el en el Estadio Akron el próximo 6 de mayo contra el inglés John Ryder, donde defenderá sus títulos de campeón indiscutible de peso supermediano; los boletos tendrán costos populares desde los 350 pesos.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

también puedes leer Hombre abandona a su hijo moribundo tras choque... conducía ebrio y sin licencia

El mandatario jalisciense reiteró que el gobierno de Jalisco participa en la parte social con la gestión de brindarle la oportunidad a personas con estos boletos de presenciar un espectáculo deportivo de talla internacional en Guadalajara.

Asimismo, Alfaro Ramírez dio la bienvenida al inglés John Ryder, a su promotora y entrenador, y expresó que esta pelea marcará un antes y después en la historia de los grandes eventos en la entidad, pues se suma a las sedes que ha albergado eventos deportivos como el Torneo de Tennis de la WTA, el Mundial de Taekwondo y el próximo Mundial de Futbol de la FIFA en 2026.

Con medios de comunicación de distintos países, prensa nacional y local, 'Canelo' Álvarez, ratificó su deseo de poder sacrificar la parte económica para lograr una pelea histórica en su tierra, con su gente, y que además sea en Guadalajara donde refrende su campeonato indiscutible de peso supermediano.

“Muy agradecido con Alfaro por las facilidades que me dio para poder estar aquí peleando, al estadio, a todos los que hicieron posible esto y sí, tenía muchas ofertas para pelear en muchos lados, pero nunca me la pensé, siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo”, declaró el pugilista mexicano.

Tras 12 años, el pugilista regresa a su estado natal; defenderá sus títulos de campeonato indiscutible de peso supermediano. Foto: Especial.

“No tienen nada que agradecer, para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no hay por qué agradecerlo, lo hago con mucho entusiasmo de estar aquí, con mi gente, que la gente tenga la oportunidad de verme pelear, de tener este evento para mí es un orgullo. Es lo primer que le dije a Alfaro cuando estábamos viendo la posibilidad de pelear aquí, que lo primero es que la gente que no puede comprar un boleto o la gente que no puede verme en Las Vegas tenga la oportunidad de verme aquí en Guadalajara y también poderle donar a alguna fundación de aquí de Guadalajara boletos para el evento sería muy importante.

Nos vemos el 6 de mayo, muy contento de pelear aquí en Jalisco en estos 200 años libres y soberanos, me siento muy contento y agradecido con todos”, informó el campeón.

El campeón mundial ha sumado en su historia títulos como ningún otro boxeador en México. Fue hace 12 años en la Arena VFG que las y los tapatíos lo pudieron ver disputar en un combate contra Ryan Rhodes, a partir de ahí la historia del jalisciense se escribiría con triunfos a lo largo de tu trayectoria, sin olvidar su debut en el año 2005 y que en algún momento de sus inicios formó parte de las filas del CODE Jalisco.

Saúl 'Canelo' Álvarez fue acompañado por sus entrenadores Eddy y José Reynoso, además de Mauricio Sulaimán, presidente Consejo Mundial de Boxeo; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara; el empresario Carlos Bremen; Eddie Hearn, CEO de Matchroom Boxing; Charlie Sims, Manager de John Ryder; Carlos de la Torre, director Ocesa Jalisco; René Reyes, director de eventos de Ocesa, y Rodolfo Ramírez, director general Azteca Deportes.

JVR