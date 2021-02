Presentan Plan de Reactivación Económica del Sector Turismo en Quintana Roo

El pasado 29 y 30 de enero, se llevó a cabo la gira de la presentación del Plan de Reactivación Económica del Sector Turismo en el estado de Quintana Roo, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Bacalar, donde participaron los titulares de la secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México y del estado de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo estatal, al igual que las autoridades de los municipios y empresarios del Sector Turismo.

El viernes 29 de enero, en el Municipio de Benito Juárez, con la presencia del Gobernador Carlos Joaquín, la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral Marath Bolaños López, la participación virtual del secretario de Turismo Federal, el Lic. Miguel Torruco Marqués, la secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez, y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, Catalina Portillo Navarro.

Plan de Reactivación Económica del Sector Turismo en Quintana Roo. Foto: Especial.

En el lanzamiento del Plan de Reactivación Económica del Sector Turismo en el estado de Quintana Roo, se dio a conocer el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se empleará en diez entidades federativas, 21 municipios y seis alcaldías, con el que se pretende beneficiar a 50 mil jóvenes aprendices para que se incorporen a empresas del Sector Turismo y reciban una beca mensual directa.

El Gobernador Carlos Joaquín recalcó la importancia del programa en este momento para el estado, comentando lo siguiente: “Es un programa que permite apoyar al sector en materia laboral y al mismo tiempo, fortalecer la actuación del trabajo de los jóvenes, entre 20 y 29 años, quienes han sido los más golpeados por el sector económico ante esta epidemia, ante esta caída de la economía y aquí tenemos la posibilidad de unir esfuerzos para apoyar y fortalecer a las familias quintanarroenses, para que sus hijos tengan oportunidad de capacitase, de estudiar, de tener un espacio de trabajo dentro del sector económico que les permita salir adelante.”

Joaquín González, afirmó que, este programa de mano del gobierno federal, debe de ser un eje articulador para ampliar la cobertura de más jóvenes preparándose, trabajando, teniendo ingresos y capacitándose, allí es donde es muy importante invertir en conjunto. hay que seguir trabajando unidos, los tres órdenes de gobierno, como lo han venido haciendo, en plena coordinación, armonía, en la búsqueda de alcanzar metas, de salir adelante en este difícil momento que hemos vivido, y es esta la mejor manera en la que podemos participar. “Sabemos que no ha sido sencillo, estamos viviendo momentos difíciles, ante esta epidemia, la caída del sector durante todo el año y ahora con las diferentes restricciones que los países han venido poniendo con respecto al COVID que por supuesto nos pega y nos pone a pensar en nuevas ideas con mayor creatividad para buscar resolver muchas de las dudas y problemas que los diferentes visitantes tienen.

Agradeció el apoyo para alcanzar estas soluciones, esperando que tengan más éxito en los próximos días, que eviten cancelaciones, que generan más viajes y más llegadas de turistas.

Finalizó: “Pido el apoyo de todos para seguir adelante en el cuidado de la salud, de sus familias, colaboradores, visitantes, turistas, clientes, ya que de ello depende el esquema de recuperación y que en la medida en la que tengamos un mayor apego a los protocolos preventivos de seguridad, del cuidado de la salud de salvar vidas, seguramente también tendremos la posibilidad de una mayor recuperación económica basada en la confianza de los visitantes y la confianza que los destinos pueden ofrecer a los diferentes turistas y que nos permita seguir el proceso de recuperación económica, que cuenta con algunos obstáculos, que hay que ir venciendo y que hay que ir buscando soluciones, para ello, hay que trabajar juntos para lograrlo. Gracias, Luisa María, por esta posibilidad y por apoyar también el desarrollo de la economía de Quintana Roo. Muchas gracias”.

El secretario de Turismo Federal, el Lic. Miguel Torruco Marqués, a través de un mensaje virtual, expresó que los sectores más afectados por la pérdida de empleos es el de los jóvenes de 20 a 29 años y el turismo.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comentó que, como parte de este programa, el gobierno federal destinará 50 mil becas, de las cuales 14 mil serán para Quintana Roo. Y agregó que esta iniciativa tiene como finalidad incorporar a los jóvenes a centros de trabajo asociados a dicho sector, para que se capaciten y el gobierno federal les otorgará una beca de 4 mil 310 pesos mensuales y seguro del IMSS, por un periodo de un año.

Convocó a las empresas turísticas a sumarse a este esfuerzo y registrarse en el padrón particular del programa, con la intención de generar una bolsa de empleo, donde los perfiles de los candidatos sean evaluados por las empresas para ocupar las vacantes y ellas mismas, definan el número de aprendices que recibirán y las actividades que desarrollarán. Explicó que será durante febrero y marzo cuando se realice el registro de las empresas y los aspirantes, para no interferir en los tiempos marcados por la autoridad electoral para la suspensión de los programas sociales. Hizo hincapié en la disposición de la dependencia federal para brindar las facilidades en el registro de las empresas, con la certeza de que las becas se encuentran garantizadas. Además, destacó que con estas acciones se espera que pronto la condiciones mejoren y las empresas consideren la posibilidad de incorporar a los aprendices a sus plantillas, toda vez que su desempeño haya sido el adecuado.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo estatal, agradeció la participación de cada uno de los asistentes de las instancias que agrupan a los empresarios del sector. Dio la bienvenida a la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, y a su equipo de trabajo para la presentación en este importante programa que compartimos. Recalcó: “Vamos apoyar en el proceso para que la convocatoria sea fuerte y cada una de las empresas tenga la información necesaria y llegar a los números que estarán destinados para los municipios de Quintana Roo.”

Mencionó que el peso que la actividad turística tiene en el país es muy importante y que Quintana Roo representa más del 45% del total de divisas que ingresan por turismo en el país, hoy representa más que el 50% de todas las llegadas internacionales en México. Sin embargo, los retos no son pocos, pesa nuestra economía 87% del PIB, cualquier problema que tenga el turismo representa un riesgo para 450 mil trabajadores. Ahora en el 2020, gracias a ustedes, al sector y al compromiso que han contraído con nuestro gobernador logramos la protección de 380 mil empleos, en las altas del Seguro Social, donde lo más importante para un Gobierno como el de Quintana Roo que depende de la actividad turística, es que se genere un espíritu de paz y tranquilidad, de tener un empleo, gracias al esfuerzo de manera conjunta ya que estamos trabajando en unidad, generando confianza y produciendo certeza.

Reiteró, que si bien, el mundo completo obtuvo una pérdida por encima del 70% u 80% en materia turística, en Quintana Roo logramos una pérdida del 47%, significa que vamos bien, es un enorme resultado, gracias al esfuerzo en conjunto, pero debemos hacer muchos esfuerzos. Cerramos, el 2020, con más 8 millones de turistas en el estado, el año más complicado, abrimos nuestras puertas el 8 de junio, estuvimos operando al 60% de ocupación y no estamos exentos de problemas. Hemos recibido el anuncio más complicado sobre el cese completo de todos los vuelos de Canadá, esto representa una pérdida de 150 mil turistas que tendremos que buscar, estamos trabajando en una estrategia, para reforzar el mercado nacional y estadounidense.

Tenemos la certificación más importante en América Latina, la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT) que, con su apoyo, hoy contamos con más de 7 mil empresas registradas, que constituyen una burbuja turística para nuestros visitantes, todo ello nos ha merecido que, al momento de recibir esta certificación, también reciba el Sello de Seguridad Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés). El sistema tendrá disponible el proceso de renovación 2021 este 1° de febrero, en esta edición destacan algunas innovaciones, como la simplificación del proceso de registro, más rápido y con menos documentos, hasta un 80% más ágil, lo que significa los 4 pilares de la Política Pública del estado: Unidad, Certeza, Confianza y Verdad.

Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, destacó la importancia de que el lanzamiento de este plan sea en Quintana Roo, ya que es la entidad en donde más se ha sufrido esta afectación en los sectores laboral y turístico; expresó que el trabajo conjunto entre la federación, el estado y los municipios, permitirán que esta estrategia pueda ofrecer resultados inmediatos para que tanto los jóvenes puedan vincularse a un empleo formal y digno, como las empresas ser apoyadas con personal capacitable y profesional.

En la presentación del municipio de Solidaridad, la presidenta Municipal, Laura Beristain, expresó que en Solidaridad se consideró al turismo como sector para impulsar ya que es la principal fuente de ingresos y generación de empleos. “Hoy más que nunca resalta la pertinencia de lanzar un plan de reactivación económica, priorizando al sector turístico, el más dañado durante la pandemia. Aunado a esto, celebro esta iniciativa para que nuestros jóvenes se inserten en el desarrollo productivo “, sostuvo.

El sábado 30 de enero, en la presentación del Plan, en el Municipio de Tulum, el presidente municipal, Víctor Mas Tah, invitó a todos los sectores vinculados al turismo a trabajar unidos para superar los retos y problemas generados por la pandemia y en especial los que enfrenta el sector turístico que en el caso de Tulum, hasta antes de la emergencia sanitaria mantenía un crecimiento sostenido y a once meses, requiere continuar con el crecimiento, “pero no podemos arriesgar la vida de los ciudadanos”, puntualizó.

La gira, concluyó, con la presentación del Plan, en el Municipio de Bacalar, dónde la Lic. Corina Jansen, directora de Turismo del Municipal, comentó: Nos hemos ajustado a la nueva normalidad, este programa es una esperanza, un respiro, para muchos jóvenes, para muchas familias, no solamente se beneficiarán de manera económica, sino también van adquirir nuevos conocimientos. No me queda más que ponernos a su disposición y estaremos muy atentos a los detalles del programa, para que, a través de nuestras oficinas, podamos brindar información, asimismo recordarles que debemos reforzar las medidas de seguridad e higiene, porque nos darán la pauta para continuar con la reactivación económica”.

Es de destacar la importancia del trabajo en conjunto con los tres órdenes de Gobierno, y el apoyo que generará dicho programa, para el desarrollo social de Quintana Roo, sin olvidar que los hábitos y la seguridad y protección de toda la población son imprescindibles para continuar en la vía de la reactivación económica estatal.

La titular de la SEDTUR, Marisol Vanegas Pérez finalizó agradeciendo a todos los presentes por su admirable colaboración: “Estamos a sus órdenes. Sigamos adelante si estamos unidos, esto es previsible, esto puede pasar, pero si mantenemos siempre esta confianza que tenemos en todo el sistema y en ustedes mismos y agradeciendo el esfuerzo que ustedes imprimen en ello, seguramente saldremos adelante. Muchísimas gracias”.

