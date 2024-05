Priista denuncia a candidato por trata y violación

La dirigente del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, acusó que magistrados protegen al candidato al Senado de la República, Enrique Inzunza Cázarez, a quien denunció por distintos presuntos delitos.

El pasado 5 de abril la jueza Ana Karina Aragón Cutiño pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que intercediera para ratificar la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del candidato a senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

La priista dijo en entrevista con La Razón que el sospechoso es acusado por los presuntos delitos de trata de personas, actos pornográficos y violación agravada de los que, dijo, Aragón Cutiñofue víctima cuando él fungió como presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa en 2016.

Gárate Valenzuela afirmó que Karina Aragón señaló un conflicto de interés en el estado, pues magistrados firmaron un desplegado cobijando a Enrique Inzunza en 2018.

“Como mujer me aterra y me indigna que no pase nada que no haya habido una consecuencia para este personaje que hace gala de soberbia, de arrogancia, pero sobre todo, que hace uso y abuso del poder”, señaló.

La política aseguró que el candidato presuntamente ha impuesto a sus familiares, compadres, amigos y allegados a estas instancias que protegen a los derechos humanos.

Gárate Valenzuela afirmó que su propósito es lograr que ningún abusador de mujeres llegue al Senado para librarse de la justicia, porque no puede haber acosador sexual o personas que tengan carpetas de investigación abiertas por este delito en algún cargo popular.