Productores de camarón temen dejar sin empleo a familias.

El acuicultor Fernando Félix, de Novato, Sinaloa, dijo que de seguir la importación de camarón de Ecuador, su pequeña empresa terminaría cerrando y que por lo menos 60 familias se verían afectadas.

“No sabes tú lo que significa dejar a 60 gentes sin empleo, 60, familias, no gente no, no personas, familias completas, más los empleados temporales que le damos a la gente”, dijo al acuicultor a La Razón.

Señaló que el costo de producción se ha elevado por arriba del precio en el que se vende el producto, por lo que no hay utilidades y, por el contrario, las empresas productoras están endeudadas.

Dijo no entender el actuar del gobierno federal, ya que si los productores se van a la quiebra también le afecta a la economía nacional.

“No entiendo cómo actuó el gobierno federal, porque si afecta es un sector productivo como es el sector de camarón ... pagamos prestaciones obrero-patronales porque tenemos mucha gente trabajando en nuestras empresas, los pescadores ribereños, se están viendo afectados y obviamente ya no van a tener el ingreso que estaban teniendo, van a dejar de pagar sus cuotas del IMSS también”, señaló.

Menciono que la industria del camarón produce a nivel nacional de 30 a 40 millones de pesos y que este dinero ya no se quedara en el país y, por el contrario, terminará en Ecuador.

Asimismo, dijo que este año solo sembró la mitad de su granja de camarón, lo que significa 300 hectáreas, sin embargo, dijo que dado los gastos en producción y personal lo que se llegue a vender apenas cubrirá los gastos que tiene.

“Producimos alrededor de una tonelada de camarón al precio de venta son 20 millones de pesos que la empresa en lo personal no va a ingresar o pon que va a ingresar a lo mejor va a ingresar este los mismos 20 millones, pero son los mismos que se me van a ir para gastos y que posiblemente no voy a tener ni un ciclo de utilidad y no sé qué vaya a ser el año que entra”, contó el hombre productor.

