En una clase en línea un profesor de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) se enfureció con las alumnas que decidieron faltar a su clase por el Día de la Mujer.

En un video difundido en redes sociales se puede ver como el profesor de la BUAP llamó "huevonas" a las estudiantes que no asistieron a su clase, criticó que esa no es una forma de pelear por sus derechos.

El profesor de la BUAP se molestó luego de preguntar por qué no estaban todos conectados y uno de los cinco alumnos le comentó que sus compañeras decidieron no entrar a la clase como "método de protesta por el Día de la mujer".

No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando, integrada como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas, perdónenme, pero la mujer se empodera sola con su trabajo y su inteligencia, señaló.

Además el profesor felicitó a la única alumna que sí se conectó para tomar la clase y destacó que la mujer "trabaja más que cualquiera" porque cuida a los hijos, ve la casa, va al super y trabaja.

¿Porque es el Día de la mujer no se van a conectar? La forma de proteger a la mujer es trabajando, como siempre lo han hecho, la mujer trabaja más que cualquiera; cuida niños, ve casa, va al super, trabaja, es la más chingona. No me vengan con eso, pero me las voy a enchipoclar, sostuvo.