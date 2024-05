Propone Mariana Rodríguez rehabilitación de avenidas y cableado subterráneo

Rehabilitar avenidas principales, colocar cableado subterráneo, impulsar al comercio ambulante, renovar la señalética y nomenclatura e implementar parquímetros digitales, son algunas de las propuestas de Mariana Rodríguez Cantú, tras presentar este miércoles el octavo eje de su plan de trabajo Monterrey Ordenado.

Ante un auditorio Convex lleno, donde acudieron dirigentes del partido, candidatas y candidatos a puestos de elección y representantes de la sociedad civil, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey expuso su último eje de estrategias que pondrán en marcha una vez que los comicios de este 2 de junio le favorezcan.

Rodríguez Cantú destacó más iniciativas como crear un albergue para el refugio y atención de personas en situación de calle; además de bajo puentes rehabilitados, nuevas vialidades de puentes y túneles, zonas escolares seguras y fortalecer el transporte público y el SINTRAM.

"Vamos por la rehabilitación de avenidas principales, el Gobierno del Estado ya creó un fondo de 2,000 millones de pesos para la repavimentación de avenidas principales en la zona metropolitana de Monterrey y habría que hacer consensos para que Monterrey también se tome en cuenta en sus avenidas principales", enfatizó la representante emecista.

El proyecto comprende en total 17 acciones divididas en tres ejes transversales como son: Ciudad en Movimiento, Espacios Públicos Ordenados y Apoyo a Personas en Situación de Calle.

En el rubro de Ciudad en Movimiento, Mariana busca también la renovación de bajo puentes, mejoramiento de camellones, modernización de parquímetros, nuevo reglamento de tránsito para agilizar choques "lamineros" y mantenimiento de puentes peatonales.

En el eje de Espacios Públicos Ordenados se darán permisos transparentes para nomás extorsión a los comerciantes, renovación y rescate de la infraestructura para el comercio, cableado subterráneo, negocios responsables con sus desechos y residuos y la recuperación de terrenos baldíos para convertirlos en huertos urbanos.

"Tenemos una cantidad inmensa de telarañas en el municipio en cuestión de cableado que muchas veces ya son cables en desuso y que también algunos ponen en riesgo la vida de las personas, por eso entre más usemos esta estrategia de cableado subterráneo mucho mejor, no lo vamos a poder lograr en tres años desde ahorita se los digo, pero sí podemos poner un primer paso", subrayó la contendiente a la alcaldía regia.

Conforme al renglón de Apoyo a Personas en Situación de Calle se habilitarán albergues para ellos y brigadas de atención en alimentación, higiene, salud e integración social.

Para lograrlo, Mariana sugirió hacer estrategias integrales para que no solo sea responsabilidad de la Federación, sino también se involucre el municipio en apoyar a las personas en situación de calle.

"Hay que hacer estrategias de manera municipal, podríamos decir eso no, es área de la Federación, pero todo lo que sea de Monterrey nos toca, entonces por eso habilitaría albergues para las personas que están viviendo en situación de calle, pero estos albergues que no nada más sean dormitorios y que la gente llegue a dormir, hay que buscar una estrategia integral en donde podamos brindar y proporcionar atención psicológica atención médica y atención también para buscar el mejor futuro para ellos porque sabemos que muchos de ellos no tienen ni siquiera documento", consideró la abanderada emecista.

"Algunos son mexicanos y han perdido sus identificaciones y no tienen cómo identificarse o algunos son migrantes y habría que buscar esta estrategia con el Instituto Nacional de Inmigración para poder hacer esta esta alianza y que ellos también con sus papeles en forma puedan trabajar aquí en Nuevo León si así lo desean y tengan su vivienda o tengan dónde vivir".

Estas son las 17 iniciativas del octavo eje Monterrey Ordenado:

Rehabilitación de avenidas principales.

Nuevas vialidades de puentes y túneles.

Renovación de señaléticas y nomenclaturas.

Zonas escolares seguras.

Fortalecer transporte público y SINTRAM.

Renovación de bajo puentes.

Mejoramiento de camellones.

Modernización de parquímetros.

Nuevo reglamento de tránsito para agilizar choques "lamineros".

Mantenimiento de puentes peatonales.

Permisos transparentes para nomás extorsión a los comerciantes.

Renovación y rescate de la infraestructura para el comercio.

Cableado subterráneo.

Negocios responsables con sus desechos y residuos.

Recuperación de terrenos baldíos para convertirlos en huertos urbanos.

Albergues para personas en situación de calle.

Brigadas de atención en alimentación, higiene, salud e integración social.

