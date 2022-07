Publica Gobierno de Guerrero decreto por el que acepta "parcialmente" reforma a la ley 701

El gobierno del estado de Guerrero anunció que el decreto número 217 por el que se "acepta parcialmente la observación total emitida" por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, respecto del decreto número 183 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, y que el pasado 29 de junio en periodo extraordinario de sesiones del Congreso local, votaron por mayoría los diputados; además refrendaron el decreto en el que se mantuvo en los términos de lo aprobado el 24 de mayo.

Luego de que el 15 de junio la gobernadora envió al Congreso del Estado una "'observación total" al decreto aprobado por los diputados por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, porque presentaba "inconsistencias importantes en su estructura" .

El principal argumento de gobernadora era que no se tomó como base la ley que estaba vigente antes de la reforma de 2018, y por el contrario el referente fue la invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que lo aprobado por el Congreso aún no era publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado. El pasado 29 de junio en periodo extraordinario de sesiones del Congreso local, por mayoría de votos, los diputados locales rechazaron la "observación total" que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al decreto 183, con el que se reformó la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y con ello, refrendaron que el decreto se mantenía en los "términos" de lo aprobado por el Pleno en la sesión del 24 de mayo.

leer más Analizan Estado y Ficosec proyecto para fortalecer la estrategia de seguridad en Chihuahua

A pesar de que aceptaron "parcialmente la observación total" de la gobernadora, sólo atendieron cuestiones de forma, cambiando algunas palabras de títulos o capítulos, pero no el principal señalamiento, es decir, que no se tomó como base la ley que estaba vigente antes de la reforma de 2018, y por el contrario, se tomó de referencia la ley invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de esto, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en entrevista el 30 de junio con El Sur, manifestó que no había controversia con el Congreso local, por el rechazo a las observaciones de la gobernadora al decreto 183. Afirmó que no fue un rechazo total, sino que "aceptaron parcialmente" las observaciones que hizo la gobernadora, y que el Congreso local consideró que su procedimiento fue el correcto y no veía ninguna "controversia".

Este 5 de julio, el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 217 por el que se acepta parcialmente la observación total emitida por la titular del Poder Ejecutivo, respecto del decreto número 183 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

leer más Enrique Peña Nieto pone en venta departamento de lujo en España tras investigaciones

Con la publicación del decreto 217 se promulgan las reformas, votadas el 24 de mayo, en materia de seguridad indígena y afromexicana, en las que se eliminaron de la ley 701 el sistema de reeducación y la policía comunitaria, que fue sustituida por "indígena o afromexicana", la cual se subordina a ser.

Este 5 de julio, el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 217 por el que se acepta parcialmente la observación total emitida por la titular del Poder Ejecutivo, respecto del decreto número"183 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero"

Con la publicación del decreto 217 se promulgan las reformas, votadas el 24 de mayo, en materia de seguridad indígena y afromexicana, en las que se eliminaron de la ley 701 el sistema de reeducación y la policía comunitaria, que fue sustituida por "indígena o afromexicana", la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres órdenes de gobierno.