Puebla: 28 personas vacunadas se contagiaron de COVID; llaman a no confiarse

En Puebla, 28 personas que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 se infectaron con el virus, del total seis adultos mayores perdieron la vida, informó el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García.

En rueda de prensa este jueves, el funcionario recordó que la vacuna no es la causa de enfermedad, por el contrario, explicó, que los mayores de 60 años dieran positivo al virus y perdieron la vida, se debió a que bajaron la guardia, pese a que se ha informado que la inmunidad contra el virus se genera hasta tener ambas dosis de la vacuna.

Hemos tenido 28 ingresos hospitalarios y lamentablemente han fallecido seis personas mayores de 60 años que relajaron su actividad diaria, por lo que insistimos en que continúan cuidándose dijo.

No es el primer estado donde ocurre esto. El pasado 27 de abril, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que 400 personas que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna se infectaron tras bajar la guardia.

Asimismo, el secretario de salud de Puebla resaltó que el hecho de que una persona ya se haya infectado con coronavirus no garantiza que la enfermedad no le pueda volver a dar, de ahí que resaltó la aplicación de la vacuna a todas las personas sin importar si ya padeció la enfermedad, además de dar seguimiento con las medidas preventivas.

"Que te haya dado COVID no garantiza que tu producción de anticuerpos haga que no te vuelva a dar. Por el contrario, hay muchos artículos de prestigiosas revistas médicas internacionales donde nos dicen que hasta en un 4 por ciento (de los casos) si te da COVID, no produces anticuerpos y te puede (volver a) dar", destacó.