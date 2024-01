Puebla, ventana de desarrollo económico y ferroviario: Armenta

Durante un recorrido a bordo del Tren Interoceánico, el senador de Morena Alejandro Armenta reconoció el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por llevar a cabo una revolución ferroviaria en todo el país como parte del gobierno humanista y que llevará polos de desarrollo para el bienestar de 2.4 millones de habitantes, en un total de 308 km de vías férreas que tienen como objetivo impulsar un entorno atractivo de negocios y elevar la calidad de vida del sur-sureste del país.

“Ya estamos arriba del tren de la transformación del Tren Interoceánico, qué emoción, qué gusto estamos comentando, pase a los vagones y voy saludando a los paisanos de Minatitlán de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Salina Cruz (Oaxaca), y me vienen comentando ellos, ahí están las grabaciones eh, vienen comentando la emoción que les da de su tren es el tren de México que nos permite conocer la fauna la flora la las la riqueza que hay en México”

La Revolución Ferroviaria impactará municipios como Amozoc, Tehuacán y San Hipólito, beneficiando a la industria y el comercio en la región. Foto: Especial

Ante esta realidad, y tomando como referente este corredor ferroviario, el senador Alejandro Armenta adelantó que el estado de Puebla está preparado para impulsar el desarrollo de la ruta del tren de pasajeros, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos y convertirse una vez más un referente como en los viejos tiempos, consolidándose como un medio de transporte que acortará las distancias y contribuirá al cuidado del medio ambiente, a la proyección de la riqueza natural, cultural y gastronómica, abriendo una vez más las puertas al desarrollo.

“Esto queremos para Puebla, y esto se va a lograr porque es sin duda un sueño, el presidente de la república ya lo comentó, es Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos, nosotros vamos a tener el sueño de montaña, vamos a llegar a Río Frío, vamos a llegar a Santa Rita Tlahuapan, vamos a pasar por la zona de Coronango, vamos a llegar a San Martín, Huejotzingo, luego Puebla, Amozoc, la zona de Tepeaca, la región de que nos lleva hacia Veracruz toda esa parte vamos a tener nuestro tren”.

Con el desarrollo de la ruta del tren de pasajeros, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos, el estado de Puebla, a nivel nacional, en muy corto plazo se convertirá en un punto de intercepción de los proyectos del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con el proyecto del Tren Maya, y será un referente en la región centro del país. Puebla es uno de los 29 estados del país que cuenta con infraestructura ferroviaria para la modalidad de trenes para el transporte de carga. Estas mismas bases, serán intervenidas para proyectos de modernización o rehabilitación de las vías y las estaciones.

“Y ese tren significa progreso, mi papá que viene conmigo me comenta que el tren en Izúcar de Matamoros, porque a mí me llevaba de niño a las vías, a ver ese tren viejo, nos subíamos al vagón, y tú lo veías en movimiento papá tú lo veías, era el tren Atlixco-Matamoros, sí de Matamoros se iba a Atlixco, los ingenieros que están haciendo la obra me comentan, muchos poblanos, quiero decirles amigas y amigos, que Puebla está en el Tren Interoceánico, empresarios poblanos, constructores poblanos, proveedores poblanos, eso significa el Tren Interoceánico el sur-sureste del país empieza en Puebla”

Esta ruta también, traerá beneficios para el municipio de Puebla, para la movilización de productos de las zonas industriales e impulsando el turismo que valora la gastronomía, la arquitectura patrimonio cultural de la humanidad, y la modernidad de centros comerciales y zonas de diversión para jóvenes.

“Y eso lo debemos de entender en Puebla, empresarios, productores agrícolas, prestadores de servicios, capital humano, universidades, hombres mujeres de empresa deben de entender que el Tren Interoceánico empieza en Puebla, y que el sur-sureste que se está desarrollando enormemente en nuestro país empieza en Puebla, y es una ventana de oportunidades”.

Otros puntos de beneficio serán, el municipio de Amozoc, en su junta auxiliar de Chachapa, Libres y Oriental, así como san José Chiapa por el desarrollo Automotriz en la zona. Parte de esta Revolución Ferroviaria que ha comenzado en el país también se verá reflejada en el municipio de Tepeaca, San Hipólito, Huixcolotla y Tehuacán, solo por mencionar algunos de los municipios que se verán beneficiados.

Por ello, se considera que el ferrocarril es y seguirá siendo un transporte que aportará múltiples beneficios a los estados, al país y a la población en materia turística, industrial y comercial, especialmente para la entidad poblana, en donde poblaciones verán en esto una puerta de oportunidad en materia de desarrollo económico, con la generación de empleos, la movilidad de carga y en muy corto plazo la movilidad de pasajeros, “el tren será una realidad con la doctora Claudia Sheinbaum va a ser una realidad la doctora Claudia Sheinbaum sin duda ya dijo vamos por el tren Ciudad de México Puebla Veracruz Coatzacoalcos”.

