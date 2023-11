"Mujeres con Bienestar", el programa integral impulsado por el gobierno del Estado de México, continúa realizando los registros para aquellas mujeres habitantes de la entidad que completaron con éxito el pre registro que se realizó del 20 al 26 de noviembre.

Para continuar con el registro, debes recibir un correo electrónico o un mensaje de texto, en el que te indiquen el día, la hora y el lugar al que tienes que acudir para realizar tu proceso, sin embargo... ¿qué pasa si no recibiste ninguno de los dos?

¿Qué puedes hacer si no te llegó el correo para el registro a 'Mujeres con Bienestar'?

En caso de que no te haya llegado el correo para que continues con el registro al programa "Mujeres con Bienestar", y que tampoco te llegue el mensaje de texto con las especificaciones del día, hora y ubicación del módulo para que realices tu proceso, significa que no fuiste seleccionada.

Recuerda que en la página de "Mujeres con Bienestar" se hizo el anuncio respectivo, indicando que si no te había llegado la cita por mensaje de texto o correo electrónico, no podrías realizar tu registro al programa. "Recuerda que para asistir a entregar tu documentación, recibirás una cita por mensaje de texto o correo electrónico, indicando dónde, cuándo y en qué horario te tendrás que presentar para la entrega de documentación en copia. De lo contrario no podrás realizar tu proceso", indican.

Mujeres con Bienestar. Especial

¿Cómo sé el estado de mo solicitud para el registro?

Para que revises si tu solicitud fue aprobada, así como el lugar, día y hora en que deberás presentar tu documentación, necesitas tu folio y tu número de celular registrado en la solicitud y checar el proceso en el que vas, haciendo click AQUÍ.

En caso de que no sepas cuál sea tu folio porque lo perdiste o porque olvidaste anotarlo, puedes recuperarlo ingresando el número del celular que presentaste en el pre registro. La recuperación la puedes hacer AQUÍ.

