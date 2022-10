Queremos que sea la abanderada de la continuidad por la transformación: Red de Apoyo a Claudia Sheinbaum en Michoacán

Más de 2 mil 500 michoacanas y michoacanos se dieron cita en el Obelisco a Lázaro Cárdenas en Morelia para expresar su apoyo y sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, a través de la Red Ciudadana de apoyo en Michoacán, un movimiento ciudadano que tiene el objetivo de fortalecer estructuras para la Cuarta Transformación del país.

“Una asamblea ciudadana donde se organiza el pueblo para invitarlos a participar de manera abierta porque queremos que Claudia Sheinbaum sea la abanderada de esta transformación que va a continuar en nuestro país”, destacaron miembros de la Red Ciudadana en Michoacán en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Asimismo, los asambleístas convocaron a trabajar en unidad para ser parte de la continuidad de la transformación, teniendo en cuenta que lo más importante es el beneficio del pueblo.

En este sentido, Giulianna Bugarini, coordinadora estatal de “Es Claudia, Michoacán” destacó que la participación de las mujeres está haciendo historia en la vida pública, enriquece las sociedades y la democracia, además de romper estereotipos.

Los asambleístas convocaron a trabajar en unidad para ser parte de la continuidad de la transformación Foto: Especial.

“La Cuarta Transformación hoy nos demuestra que las mujeres y nuestra lucha se reivindica. Por eso hoy vemos en Claudia esta frase que representa lo importante, que no es una utopía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’; porque es un principio ético, fraterno y de igualdad, que tiene que ver con una esencia de gobierno”, señaló.

“Para nosotros, Claudia es la bandera de la transformación en el país y hoy observamos en Sheinbaum que está marcando un antes y un después en la historia, no solamente de la ciudad de México, sino en la historia del país. Queremos decirles que vamos a estar escribiendo esa historia”, señaló.

Ya hemos tenido presidentes economistas, presidentes abogados, politólogos, presidentes y presidentes, y hoy es momento de que podamos tener una presidenta científica, con capacidades, con esta gran visión, pero lo más importante, una presidenta que siga representando ese gran proyecto de nación que se llama: La Cuarta Transformación.

*-* Foto: Especial.

Por su parte, Rogelio Sosa, Coordinador Estatal de “Que Siga la Democracia A.C.”, destacó cuatro cualidades de Claudia Sheinbaum: “es una mujer inteligente, muy inteligente; es una mujer sensible, muy sensible; es una mujer honesta, el no robar, el no mentir, el no traicionar, no lo trae en la cabeza, lo trae en su práctica diaria, es una mujer honesta a carta cabal; y es una mujer firme, además”.

Además de decenas de simpatizantes, estuvieron presentes presidentas y presidentes municipales del estado de Michoacán.

JVR