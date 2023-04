Bionce Amaya, la joven residente de Texas que desapareció en México

Bionce Amaya Cortez, una joven de 20 años de nacionalidad mexicana, pero residente de Texas, en Estados Unidos, desapareció durante un viaje que hizo a México, al estado de Nuevo León, el pasado 6 de abril.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en colaboración con el FBI, ejecutara el cateo de tres domicilios localizando un cuerpo (que según la madre de Bionce, es el de su hija), se esperan los resultados de las pruebas de ADN para saber si corresponde o no a la joven.

Bionce Amaya Cortez desapareció el pasado 6 de abril. Especial

Bionce Amaya Cortez, la joven de pelo negro y lacio

Bionce viajó desde Mission, en Texas, hasta Nuevo León, en México, para pasar las vacaciones con un grupo de cinco amigos en Semana Santa y, además, visitar a sus familiares. De acuerdo a medios como El País, la última noche en que se le vio con vida cenó con algunos amigos y fue al cine en Montemorelos.

Envió un corazón a su mamá por mensaje y no se supo nada más de ella. "No me escribió nada, sólo me mandó un corazón. Yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono", dijo la madre de Bionce a la agencia de noticias EFE.

Fue su madre, Flor Esthela Cortez Garibay, quien indicó a la reportera Itzel Cruz Alanís, que Bionce le había enviado un video y fotografías en donde se veían los rostros de las personas con las que se encontraba pasando sus vacaciones. "Mi hija me dijo que estaban en la casa de 'El Negro' en General Bravo", dijo su madre respecto a este video compartido con la reportera.

“Mi hija me dijo que estaban en la casa de -el negro- en General Bravo”



Son las fotografías y el video que #BionceAmaya envió a su madre vía WhatsApp antes de desaparecer.



Las imágenes muestran a las personas con las que la joven pasó parte de sus vacaciones en #NuevoLeón pic.twitter.com/pzlrhDW22N — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 15, 2023

La respuesta de las autoridades

La familia de Bionce comenzó la movilización para localizar a la joven y pidió a la Fiscalía del estado que también lo hicieran con ellos. Preguntaron a los amigos con los que viajó Bionce, pero sus versiones se contradecían. "Cada una de las personas que iba con ella tienen historias diferentes, uno dice que ella ya no regresó de Montemorelos, otros dicen que ella pidió que la bajaran en una calle", relata la madre.

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, indicó que en conjunto con el FBI, llevaron a cabo el registro de tres domicilios en General de Bravo. Fue en el último en el que encontraron a una mujer con las características de la joven, y aunque se esperan las pruebas de ADN pertinentes, la madre ha declarado que le "han matado a mi hija. Nada más eso les puedo decir".

El cuerpo que encontraron, de acuerdo a la Fiscalía, registra huellas de atropellamiento, sin embargo, esperarán hasta que se den a conocer los resultados de las pruebas de ADN para determinar si es o no Bionce y continuar las investigaciones sobre su desaparición y encontrar a los culpables de lo que sucedió.