Diariamente en nuestro país son asesinadas, en promedio, 10 mujeres. A la estadística se suma el nombre de Paola Bañuelos, una joven de tan sólo 23 años, que luego de tomar un servicio ejecutivo de taxi, otorgado por DiDi, y del cual era chofer Sergio Daniel "N", desapareció.

Su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno en Mexicali, Baja California. Días después de intentar ser localizado, Sergio Daniel se entregó de manera voluntaria a las autoridades (mismas que aseguran que no lo hizo realmente, sino que se encontraba rodeado y no tuvo alternativa) y, en presuntas publicaciones que hizo en redes sociales, menciona dos nombres: Liriko Wan y Jacob Silva, como los presuntos responsables de la muerte de Paola.

Liriko Wan salió a desmentir todo en redes sociales, sin embargo, su nombre sigue siendo mencionado en las mismas plataformas. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Aquí te compartimos la información.

¿Quién es Liriko Wan, rapero señalado de participar en feminicidio de Paola Bañuelos?

Su nombre comenzó a mencionarse en las redes sociales, luego que en las historias de Sergio Daniel "N", chofer del DiDi que abordó Paola al salir de "La Consentida", este bar ubicado en Mexicali, Baja California, se le señalara como presunto responsable, junto a Jacob Silva, de la muerte de la joven de 23 años.

En los mensajes presentados en diversos medios de comunicación, se ven conversaciones de WhatsApp en las que Sergio Daniel sugiere que entregó a Paola a dos personas: Jacob Silva y Liriko Wan, a quienes en la misma publicación señala como los responsables de su feminicidio.

"Quiero que detengan primero a esas dos personas, porque si me entrego yo primero, me van a matar para que no diga nada. Yo doy la cara, se los juro, pero primero investiguen a Lirico Wan y Jacob Silva", dice el mensaje de Sergio Daniel "N".

Liriko Wan es un rapero originario de Mexicali, Baja California, el cual ha contado en diversas entrevistas que cuenta con la doble nacionalidad: tanto la estadounidense como la mexicana. Refiere que aunque tuvo buena vida en la infancia y adolescencia, decidió irse por otro lado en la vida.

"Yo era un morro de casa, un morro bien, no debí haber sido malandro, pero tú sabes que nos dan poquita libertad y nos vamos de lleno. Nos gusta tocar fondo y queremos encontrar China escarbando", declaró en algunas ocasiones. En esa entrevista otorgada para el canal de YouTube "K Desastre live Show", dijo que llegó a vender drogas a una edad temprana, pues quería ayudar económicamente a su madre.

Con este mensaje, Liriko Wan se deslinda de las acusaciones en su contra. Facebook Liriko Wan.

'Me ves a los 13 años jugando al niño narco en la secundaria'

En esa misma entrevista, Liriko Wan dice que su mamá siempre fue madre soltera, que fue hijo único y que ella vendía churros para sacarlos adelante. "Se me ocurrió la idea de vender drogas en la escuela, me ves a los 13 años jugando al niño narco en la secundaria. Todo iba bien, yo todos los días sacaba mis 400 pesos... Llegaba a la casa de mi mamá y en la caja donde tenía sus churros le metía la feria ahí", contó.

Luego de darse a conocer las acusaciones en su contra en el caso del feminicidio de Paola Bañuelos, el rapero, quien en algún momento pensó en dedicarse a otra cosa pues en un inicio su música no se viralizaba, se deslindó de los señalamientos.

"Les comento, estoy en el mejor momento de mi carrera musical y traen un chisme ajeno a mi persona. Lo que están haciendo conmigo se llama discriminación , ya que se basan en un Facebook falso para difamarme y hacer todas estas acusaciones", refirió en un posteo en sus cuentas, en donde dijo que lo señalan únicamente por sus tatuajes.

"Yo no me voy a desaparecer ni nada de eso, yo seguiré trabajando haciendo música. No me interesan sus mitotes, chisme y argüende. ¡Espero sus disculpas! Es una lástima lo de la muchacha, pero se tienen que informar antes de abrir la boca. Todos esos que me juzgaron guiándose en mi apariencia, mis tatuajes, quizá yo me veo mal, pero ustedes están podridos", escribió.

