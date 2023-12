"¡No eran narcojuniors, eran estudiantes!". Con esa consigna, familiares de cinco jóvenes estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México, en el municipio de Celaya, exigieron justicia luego de habérseles encontrado sin vida, con signos de violencia y con el tiro de gracia cada uno de ellos.

Estos cinco jóvenes, de acuerdo a testimonios de sus familiares, regresaban de una fiesta realizada en Querétaro, a la que habían ido en grupo el fin de semana. El último contacto que tuvieron con sus familiares fue el pasado 3 de diciembre a las 14:00 horas, cuando uno de ellos avisó a sus familiares que estaban llegando a Celaya. Los estudiantes de Medicina ya no regresaron con vida a casa.

¿Quiénes eran los jóvenes estudiantes de Medicina asesinados en Celaya?

Los jóvenes estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México eran Jesús Virgilio, Pablo Fabián Orozco Mateos, Pedro Mateos, José Freire y Brayan Amoles. Tres de ellos eran familiares: Jesús y Pablo eran hermanos, mientras que Pero Mateos, era primo de estos hermanos.

Jesús Virgilio era pasante en la especialidad de Cirugía, mientras que su hermano Pablo, comenzó este año la carrera en Medicina. Fabiola Mateos, su madre, fue en su momento directora del DIF municipal de Celaya. Pedro, su primo, era estudiante de Pediatría.

José Freire, era compañero de especialidad de Pedro, mientras que Brayan quería ser Médico Cirujano. Ninguno de ellos podrá ver realizados sus sueños, luego de haber sido encontrados sin vida en la comunidad de Crespo, en Celaya, uno de los municipios más afectados por las disputas entre cárteles, al menos en los últimos años.

Jóvenes encontrados sin vida en Celaya. La Razón

¿Quién era la sexta víctima, encontrada con los cinco jóvenes?

Las autoridades informaron que cerca de los cuerpos sin vida de los cinco estudiantes, se encontró el cadáver de otra persona, la cual todavía no ha sido identificada. La Universidad Latina de México informó que otro de sus estudiantes se encuentra desaparecido, sin embargo, no se ha revelado si el cuerpo encontrado con los cinco jóvenes, pertenece a este estudiante del que no se tiene mayor información.

Los familiares de las víctimas, así como estudiantes de la propia Universidad Latina de México, se han manifestado en las calles de Celaya para exigir justicia por este crimen que ha sido condenado por la ciudadanía en México.

