El caso de los cinco jóvenes reportados desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado 13 de agosto, ha conmocionado a la opinión pública nacional debido al enfoque que, nuevamente, da sobre el tema de la inseguridad en el país.

Desde entonces hasta la fecha, se han formulado distintas versiones sobre lo que pudo haber sucedido con los cinco amigos, sin que, hasta el momento, se haya esclarecido ningún hecho.

Sin embargo, a medida que las investigaciones de la Fiscalía estatal continúan, las versiones apuntan a que se trató de la intervención del crimen organizado, lo cual, además, daría al Gobierno federal facultades para intervenir en la indagatoria.

Pero, más allá de estar en el centro de la noticia, los cinco jóvenes desaparecidos fueron personas a quienes los privaron de sueños y aspiraciones. ¿Quiénes son los cinco amigos que no volvieron a sus hogares el 13 de agosto y a qué se dedicaban?

¿Quiénes son los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno?

Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, de entre 19 y 22 años de edad, asistieron una noche a divertirse a la feria anual de Lagos de Moreno y no volvieron a sus casas.

Antes de esto, fueron vistos por última vez en un mirador en el cual practicaban deporte desde chicos, por lo cual se supo que, como muchos jóvenes de su edad, gustaban de divertirse, pero también de entrenar y cuidar su salud.

Así, Dante Cedillo Hernández, de 22 años, destacaba por dedicarse al ciclismo, actividad que le había otorgado dos medallas de oro en competiciones nacionales. A pesar de que estaba próximo a dedicarse a otras actividades fuera del ámbito deportivo, su familia siempre reconoció su pasión por esta actividad: “Tiene copas nacionales y estatales”, dijo su hermano Mauro al medio internacional BBC.

También, Roberto Olmeda Cuellar, de 20 años, conocido como “El Cochi”, destacaba por ser un apasionado del box, quien entrenaba regularmente sin descuidar sus estudios superiores de Ingeniería Industrial”.

“Es un chavo muy deportista, casi no sale para nada, casi no toma, no fuma”, declaró su hermano a la misma fuente.

Quien compartía el mismo gusto que “El Cochi” por el deporte era Uriel Galván quien, con 19 años, era el menor de los desaparecidos y alguien “muy alegre, muy amigable, buen hermano, buen hijo. Lo amo y me hace mucha falta”, dijo su padre Jaime Galván.

Propiedad de Uriel era uno de los vehículos que la Fiscalía estatal localizó a 60 metros del mirador donde los jóvenes fueron vistos por última vez.

Por otro lado, ajenos al mundo del deporte, pero muy cercanos a sus amigos, están Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21 años, y Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años.

El primero laboraba como obrero de la construcción y, en palabras de su hermana, era “un chico muy feliz, le encantaba bailar; siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería que hacía. Era la alegría de nosotros”.

El segundo, por otro lado, se dedicaba a la herrería en el taller de su padre, y su madre Susana lo describía como “un chico muy alegre, muy vacilador”.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la desaparición de los jóvenes , si bien la Fiscalía estatal aclara que continúan las indagaciones, así como los operativos en Lagos de Moreno y la región circundante, que han llevado a detenciones significativas.

