¿Te rechazaron en Mujeres con Bienestar? Puedes inscribirte a estos otros apoyos

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México, que inició junto con la administración de la gobernadora Delfina Gómez, en sustitución de Salario Rosa, está listo para comenzar a apoyar a las beneficiarias.

Así, muchas mujeres ya esperan la entrega de sus tarjetas, con las cuales, en los próximos meses, recibirán el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, con el que podrán apoyarse, especialmente si se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, la demanda del programa fue altísima, por lo cual, si bien un gran número de mujeres fueron aceptadas y recibirán el beneficio, otras tantas no fueron seleccionadas. Pero no todo está perdido. Aquí enlistamos otros programas a los que se pueden inscribir si no entraron a Mujeres para el Bienestar.

¿Te rechazaron en Mujeres con Bienestar? Te puedes inscribir a estos apoyos

El Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha diversos programas de asistencia social enfocado a diferentes sectores de la población. Así que, si bien las mexiquenses en situación de vulnerabilidad encontraban en Mujeres para el Bienestar un apoyo enfocado en sus necesidades, no es el único al que pueden inscribirse.

Las mujeres que pertenezcan a una comunidad indígena, o cuyas familias estén relacionadas con alguna, pueden inscribirse a programas como Familias Fuertes, Niñez Indígena; Familias Fuertes, Vivienda Indígena Digna; Programa de Infraestructura indígena o Programa Familias Fuertes, Desarrollo Integral Indígena.

Si la interesada cuenta con alguna discapacidad, entonces también puede inscribirse al programa de Credencial nacional para personas con discapacidad.

La credencial del Inapam también permite recibir apoyos. Especial

Asimismo, otro de los programas más socorridos por las mexiquenses y sus familias es la Pensión para adultos mayores, que está a cargo del Gobierno federal y se dirige a personas a partir de los 65 años de edad.

Otros programas similares son la Canasta alimentaria para adultos mayores, el programa Trabajo social para adultos mayores y la credencialización del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

