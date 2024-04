Recibe Enrique Vargas apoyo de ex alcaldes y es diputados del PRI de Edomex

Los priístas creemos en la coalición, con ella hay esperanza de triunfo y por eso, vamos a apoyar a Enrique Vargas como candidato al Senado de la República, coincidieron en señalar ex presidentes, ex alcaldesas y ex diputados locales del PRI, durante un encuentro que sostuvieron con el abanderado aliancista, quienes indicaron que es el momento de la coalición y le deben lealtad.

Al hacer uso de la voz, Xóchitl Ramírez ex Presidenta Municipal de Tequisquiac, manifestó que ante el momento crítico por el que pasa el país, es tiempo de trabajar con todos los candidatos y candidatas de la coalición y así abonar cada uno desde su trinchera para que a México le vaya bien.

Los ex Ediles mencionaron que no renunciarán a su militancia en el Revolucionario Institucional, pese a que no fueron tomados en cuenta para este proceso electoral, porque más allá de eso, está la responsabilidad histórica para sacar adelante al país y alejarlo de Morena que es el gran enemigo.

Necesitamos, indicaron, un liderazgo consolidado y con autoridad para sacar adelante a la Alianza y esa persona es Enrique Vargas, un político que une por el bien del Estado de México.

Por su parte, el candidato al Senado Enrique Vargas del Villar, agradeció las muestras de apoyo para su candidatura en un momento muy complicado para el país, donde Morena a toda costa intenta destruirlo.

Por ello dijo, es importante que todos promuevan el voto a favor de los abanderados y abanderadas de la alianza Fuerza y Corazón por México, porque las mediciones indican que las campañas van creciendo, incluso, con amplias posibilidades de ganar la Presidencia de la República con Xóchitl Gálvez.

Vargas del Villar pidió trabajar en unidad, cada uno desde su trinchera para ganar, en inicio, las elecciones del 2 de junio. "Los invito a que se sumen a este proyecto, que es de todos", puntualizó.

En el encuentro estuvieron presentes ex Presidentes y Presidentas Municipales, así como ex Diputados Locales y Federales por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Teotihuacán, Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Teoloyucan, Tequisquiac, Amecameca, Amatepec, Temoaya, Coyotepec, Melchor Ocampo y Ecatzingo, entre otros, quienes se comprometieron a recorrer las calles para dar a conocer las propuestas que Enrique Vargas llevará al Senado para el bienestar de las familias.

