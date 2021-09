Se reporta un deslave en el Cerro Gordo, municipio de Ecatepec

Esta tarde se reportó el deslave de una cantera en el Cerro Gordo del municipio de Ecatepec, Estado de México, consecuencia de la lluvia que se ha presentado en los últimos días en la entidad mexiquense.

El subsecretario general de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem comentó en entrevista con Milenio, que no hay muertos ni lesionados ya que el lugar en la colonia Santa Clara Coatitla, se encontraba desalojado al momento del incidente.

“Hubo un deslave, afortunadamente no tuvimos víctimas, no tenemos pérdidas de vidas ni personas lastimadas, es una cantera que está desocupada, abajo había viviendas pero el deslave no llegó ahí”, informó el funcionario.

Agregó que la zona está resguardada para evitar que los ciudadanos se acerquen y señaló que en las próximas horas se detallará qué daños dejó el deslave.

Por otro lado, indicó que hay un albergue del DIF en el municipio para la gente que sufrió percances en sus viviendas, sin embargo, resaltó que las personas prefieren quedarse en sus hogares hasta que el nivel del agua de las inundaciones baje.

A su vez, llamó a las familias para que tomen precaución y eviten riesgos, por lo cual, les exhortó a salir de sus hogares e ir a un lugar seguro, ya que las lluvias persistirán en las próximas horas, “la sugerencia es que la gente no se ponga en riesgo", expresó.

KEFS