Reportan balacera en cierre de campaña de Rosalinda López, candidata de Morena a Matías Romero, Oaxaca

Durante el evento de cierre de campaña de Rosalinda López García, candidata de Morena a la presidencia municipal de Matías Romero, en el estado de Oaxaca, hubo una balacera.

El mitín de la candidata Rosalinda López, de este 29 de mayo, se llevaba a cabo en la explanada de Cuatro Vientos. Los hechos de violencia habrían ocurrido alrededor de las 6:15 de la tarde.

Según medios locales, sujetos armados llegaron a la explanada Cuatro Vientos y comenzaron a disparar contra los integrantes del grupo musical Los Soberanos de Juchitán, quienes estaban amenizando el cierre de campaña.

A través de redes sociales, circulan videos del momento del ataque, en los cuales se puede observar cómo la gente se encuentra sentada en sillas, algunos vestían de los colores que representan al partido Morena, y otros, llevaban banderas y carteles que tenían arriba para mostrarlos, cuando de pronto, la persona que grabó el clip comenzó a gritar "disparos", "disparos", disparos".

Tras la advertencia, la gente cercana a la persona que gritó comenzó a moverse, algunos se agacharon y trataron de cubrirse con las sillas. Al evento acudieron simpatizantes del partido de todas las edades.

Quien transmitió el video, indicó: "afortunadamente fueron disparos al aire aquí en la explanada Cuatro Vientos, la gente está espantada. Esperemos que solamente haya quedado en eso. Esperemos que no haya víctimas que lamentar (...) al parecer los disparos solo fueron al aire. La gente se tiró al suelo. Muchas personas deciden retirarse".

Rosalinda López se pronunció tras la balacera en su cierre de campaña

La candidata Rosalinda López García hizo un pronunciamiento, luego de los disparos en su evento por cierre de campaña. Medios locales, aseguraron que resultó ilesa y que condenó lo ocurrido entre lágrimas.

"Estoy en la explanada Cuatro Vientos, acaban de herir al personal del grupo Soberanos, acaban de tirar balas con arma de fuego, y lo que más me duele y me molesta es que atenten contra la vida de los demás que no la deben. Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes. Lo que más duele es que sean tan cobardes, que jueguen con la vida de niñas, niños y adultos, a pesar de todo esto, la gente está acá. La elección no se gana así, con violencia, intimidando a la gente, la elección se gana en las urnas", dijo la contendiente a la presidencia municipal.

🔴 #ÚLTIMAHORA I Reportan balacera en el cierre de campaña de Rosalinda López García, candidata de Morena a la presidencia municipal de #MatiasRomero, Oaxaca; hasta el momento no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/0ZXPinw3Qk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 30, 2024

