Sin agua, sin hielo y ahora... ¿sin refresco? Reportan desabasto de esta bebida en pleno calor

Recientemente en México se ha reportado la escasez del agua embotellada y también de hielo, tomando en cuenta la llegada de la tercera ola de calor a nuestro país. Pero no sólo eso, también se ha indicado que los costos de la bolsa de hielo, por ejemplo, han pasado de 28 a los 50 pesos.

Tiendas de conveniencia no sólo han indicado que no hay hielo y que tardan en surtirlos, sino también que es necesario limitar la venta a los consumidores para que puedan abastecer en medida de lo posible a la mayor parte de quienes acuden a comprar hielo.

Sin embargo, en redes sociales el tema va más allá, pues en estados como Veracruz, se reporta también la escasez de refresco de cola, tanto, que los refrigeradores de las tiendas están vacíos. ¿Esto es cierto? Aquí te contamos lo que investigamos en La Razón.

Aunque hay poco, los camiones llegan tarde o no llegan a abastecer. El Heraldo de Veracruz.

¿No hay refresco en Veracruz?

Marcos Gómez aseguró a La Razón que una de las bebidas que más se consumen en el estado es la Coca-Cola y que la ciudadanía podrá quizá no tener agua, pero que lo que más se consume es esta marca de refresco de cola. "Es que aquí podemos estar sin agua, pero el refresco es una de las bebidas que más consumimos para mantenernos frescos", nos cuenta Marcos.

Sin embargo, no ha visto que haya desabasto de refresco, al menos no en los locales que ha visitado últimamente en Minatitlán. "Hasta ayer en la noche que fui por unas cervezas, la verdad es que no he visto que los refrigeradores estén vacíos. Sí hay menos refresco, eso sí, pero no he visto todavía el desabasto como lo vi hace dos semanas con el hielo".

Cándido Vera, quien es habitante del puerto de Veracruz, contó a La Razón que hasta el momento no ha visto el desabasto en los refrigeradores de tiendas de conveniencia. "Desabasto de hielo sí hubo, pero no ahora, fue hace como quince días. Me tocó ir a varios OXXOs a buscar y sólo encontré en Superama, ahí sí dijeron no hay ni en Boca del Río, Veracruz y Alvarado", declaró. "Refresco sí hay, poquito, pero hay".

El refresco no se está abasteciendo como antes, señalan. Elizabeth Aviña / Radio Fórmula.

Sí hay refresco, pero no lo abastecen de manera adecuada

Medios locales como El Heraldo de Coatzacoalcos, reportan que las tiendas comerciales como OXXO, Bama o distribuidores como El Vikingo, hasta las tiendas de abarrotes de la esquina, han reportado un desabasto de refresco y de agua, tanto Coca Cola como Ciel, respectivamente.

Sin embargo, lo que informan es que no se está abasteciendo de manera adecuada. "Yo compro poco, una reja, pero sí no hay y ya hubo el rumor de que no va a haber Coca por lo mismo, como no hay agua... Pero de los garrafones no me están surtiendo", refirió la dueña de un establecimiento al mencionado medio.

En los últimos días se ha reportado que ante el aumento de las temperaturas, la demanda de agua y hielo ha sido mucho más amplia, sin embargo, se refiere que el refresco también podría comenzar a escasear en los próximos días en los que varios de los estados podrían superar los 45 grados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.