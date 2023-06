Rescatan a 65 perritos que eran vendidos a carniceros en Valle de Bravo

Las noticias sobre maltrato animal nos están rebasando de maneras que no esperábamos, sin embargo, sabemos que es importante darles difusión con dos objetivos: uno, que no se repliquen más estos casos no sólo en México, sino en ninguna parte del mundo; y dos, que las autoridades actúen de inicio para que estos agresores sean detenidos y posteriormente endurecer los castigos (o las precauciones) para que se eviten historias como la que te vamos a contar.

Un hombre tenía en resguardo a 65 perritos en Valle de Bravo, los cuales eran vendidos a carniceros del municipio, sin embargo, esta no es la primera vez que se le detiene por este motivo. Los perritos, además, eran sometidos a torturas y maltratos que los tenían en condiciones graves.

Carniceros, principales clientes

65 perritos fueron rescatados de las manos de un hombre quien además de tenerlos hacinados en condiciones deplorables, enjaulados y con múltiples enfermedades, se ocupaba de venderlos a carniceros en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México.

El hombre, quien había referido que él rescató en primera instancia a los perritos, los tenía sin vacunar, con lesiones que comprometían sus vidas y los alimentaba de manera ocasional, presentando muchos de ellos una desnutrición severa.

38 adultos y 27 cachorros fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para ser dados en adopción, mientras que el hombre que los resguardaba fue trasladado al DIF para recibir la ayuda necesaria.

Perritos rescatados en Valle de Bravo. Especial

¿Por qué lo trasladaron al DIF?

De acuerdo a reportes de medios de comunicación, el hombre se encontraba en estado de indigencia, les ofrecía comida a los perritos para que lo siguieran y acumuló de esta manera 65 animales. De acuerdo a un reporte en Twitter, una usuaria logró que se rescataran a estos animales. Además, reportaron que padece el llamado síndrome de Noé, un trastorno mental que lleva a la persona a acumular un gran número de animales de compañía en casa, aún cuando no se les pueden proporcionar los cuidados adecuados.

Perritos rescatados en Valle de Bravo. Especial

"Ahora con más de 60 perros, encadenados, a los cuales despellejaba y descuartizaba; a los cachorros los metía en hoyos en la tierra vivos o en frascos hasta que se ahogaran. Había también cachorros en huacales de plástico con tapa. Lo volvieron a detener, pero dicen que no pueden hacerle nada", refirió la usuaria.

Hasta el momento, se abrieron dos carpetas de investigación por el caso y aún con esto, fue puesto en libertad.