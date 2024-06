Retiran diputación federal a deudor alimentario Luis Carballo Gutiérrez

Debido a que Luis Carballo Gutiérrez se encuentra inscrito en el padrón de deudores alimentarios, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó la decisión de retirarle la constancia de mayoría, misma que lo acreditaba como diputado federal por el distrito 23 de Lerma, representando al Partido Verde.

Mientras el secretario de Estudio y Cuenta Regional, Rodrigo Edmundo Galán Martínez, exponía el proyecto de resolución del caso, dijo.

“Sobre lo alegado por el PRI, se concluye la inelegibilidad del candidato propietario electo al estar acreditado en el expediente a la fecha que solicitó su registro tiene la calidad de deudor alimentario moroso, supuesto que actualiza la suspensión de su derecho a ser votado en términos de lo dispuesto del artículo 38 de la Ley de la Constitución”

Luego de la lectura del caso, en donde se le retiró la constancia al ex diputado, se le entregó la constancia de mayoría a su suplente, José Luis Hernández Pérez.

En Michoacán, vinculan a proceso a deudor alimentario Foto: Especial

¿Continúa como deudor?

A pesar del veredicto, el presidente de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Toluca, Alejandro David Avante, dejó claro que el candidato Luis Carballo Gutiérrez se puso al corriente con sus responsabilidades, sin embargo, la cuestión fue el tiempo en que lo hizo.

“Ciertamente lo relevante es si estaba o no impedido a la luz del artículo 38, último párrafo de la Constitución por estar inscrito en este catálogo. No es si una persona que ha sido deudora alimentaria considera que se ha puesto al día con sus obligaciones lo que se determina es si es elegible o no. Lo que en todo caso determinará si es o no elegible, es su cancelación definitiva al momento de ser postulado, al solicitar su candidatura”, declaró.