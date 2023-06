Rocha desoye crítica de AMLO e insiste en tomar Minsa, Gruma...

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó ayer que se sostiene en su llamado a los productores rurales de este estado para que tomen las instalaciones de las empresas Minsa, Gruma y Cargill, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó esta postura.

La posición del mandatario estatal fue apoyada por presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Feliciano Castro Meléndez, quien destacó “la apertura” que mostraron los campesinos al retirarse del Aeropuerto de Culiacán y aceptar participar en una mesa de diálogo con el gobernador.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el primer mandatario fue cuestionado sobre este llamado que hizo el pasado miércoles el gobernador de Sinaloa, a lo que respondió: “No, no, no, no. Eso no resuelve, deben de entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador; ya no puedo mencionar partidos, pero los tengo bien ‘fildeados´”.

Sin embargo, más tarde el gobernador Rocha afirmó: “Yo sigo con la propuesta de hacer una mesa técnica, y si los acuerdos no funcionan, todavía estoy en la idea de tomar las instalaciones de los industriales”.

En tanto, los productores agrícolas alcanzaron ayer varios acuerdos con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entre los que destacan la inclusión de 300 agricultores de hasta 15 hectáreas en el esquema de Segalmex a partir del próximo lunes.

Así, luego de casi tres días de bloqueo, el Aeropuerto Internacional de Culiacán fue liberado por los productores alrededor de las 10:00 horas y se dirigieron al Palacio de Gobierno para para reunirse con el mandatario local.

Tras dos horas de diálogo, se anunció en conferencia de prensa conjunta que otro de los acuerdos que se establecieron fue que el próximo lunes se colocarán puntos en el centro, sur y norte de Sinaloa para empezar a realizar pagos de un programa estatal.

Otro punto acordado fue la creación a nivel estatal de una mesa de trabajo con capacidad para resolver las peticiones de los agricultores sinaloenses.

El gobernador anunció que en primera instancia, en 15 bodegas se iniciarán los pagos, toda vez que contará con el apoyo de Segalmex para agilizar el trámite.

Por su parte, los productores advirtieron que, de no ser cumplidos los acuerdos alcanzados y de no lograr precios justos para la tonelada del maíz y trigo, le tomarán la palabra y atenderán la propuesta del gobernador Rocha de tomar las plantas de grandes industriales.

Arnoldo Verdugo Aguilar, representante de la Liga de Comunidades Agrarias del estado, advirtió: “El hecho de que tomemos un impasse no quiere decir que esto termine, que la lucha se muere, nosotros estamos activos; en su momento el secretario de Gobernación sí nos atendió, pero finalmente no nos generó nada”.

Por la tarde, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el Aeropuerto Internacional de Culiacán reanudó sus operaciones normales a las 10:00 horas, después de estar casi tres días cerrado.

Sobre el tema, la alianza Va por México lamentó que los productores de maíz, trigo y sorgo de Sinaloa tengan que recurrir a la movilización para demandar los apoyos que requieren para colocar sus cosechas a precio justo, ante la indiferencia del Gobierno federal.

Durante una reunión de las secretarías generales de PAN, PRI y PRD, se estableció la coincidencia en que es necesario abordar el tema del campo, con el fin de resolver la problemática que atraviesa.

Por separado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que el campo mexicano se encuentra en “total abandono”, debido a que, dijo, la actual administración federal redujo el presupuesto para el sector en 50 por ciento sin ofrecer alternativas.