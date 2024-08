Rocha pide a cárteles no afectar la tranquilidad de los ciudadanos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llamó a los grupos criminales a mantener la paz en el estado, luego de que este fin de semana se registraran por lo menos 10 homicidios relacionados con la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

“Yo igual que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), lo que quiero es paz. Aquí hay que pedírsela al que sea, a los propios violentos, a los propios generadores de violencia, se los pido: no afecten la tranquilidad de los ciudadanos, del pueblo, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, mujeres, etcétera.

“No afecten esa tranquilidad, que es la que nos importa a nosotros, para eso estamos, para tratar de cuidar a las familias. Y hacemos todo, estamos metidos de tiempo completo para estar debidamente organizados”, afirmó.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal agregó: “No quiero alarmar, no alarmo, la gente sabe también cuidarse. Cuídense y no andemos con alarmas que al rato te generan mayor violencia, pero todo mundo dice: ‘cuídense’, la gente de paz, los generadores de violencia no experimenten ninguna acción agresiva porque afectan a la sociedad, a las personas, al pueblo. Nuestro llamado es ése, se los hago a todas, a todos, sin distinción”.

Rocha Moya fue cuestionado por la prensa sobre los asesinatos ocurridos el fin de semana en el estado, y respondió que 10 están relacionados con lo ocurrido con la captura de Zambada García y Joaquín Guzmán López.

Gráfico

“El sábado hubo seis (homicidios) y el viernes hubo cuatro, estos seis y estos cuatro sí tienen que ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado, se detectan. Nosotros los estudiamos y determinamos en la mesa y los vinculamos al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio, cuando ocurrió la captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales”, precisó.

El gobernador de Sinaloa aseguró que lo acontecido le preocupaba: “sí, siempre que haya este tipo de casos es un agosto rojo. Nos preocupa, claro, le estamos poniendo cuidado. Sabemos el momento que estamos viviendo y en razón de ello atendemos”.

El gobernador reconoció que la entidad vive un momento delicado, ya que no cuenta con los agentes necesarios para atender una emergencia y hasta el momento no se le ha informado si van a arribar más elementos del Ejército para apoyar con la seguridad.

El mandatario local indicó que las Fuerzas Armadas tienen ubicados los puntos rojos del estado con relación a los grupos delincuenciales y que llevan a cabo una estrategia para evitar enfrentamientos.

“El Ejército sabe dónde están los puntos rojos y ellos están cuidando esos temas. Hay una estrategia de un grupo especial de las Fuerzas Armadas y los que están aquí, ellos tienen una estrategia que en lo personal me parece adecuada, están tratando de evitar que se encuentren si es que eso puede ocurrir, es una posibilidad más o menos cierta. Solamente deseo que no vaya a ocurrir, pero no tengo elementos para decirles que no va a ocurrir”, indicó Rubén Rocha Moya.

RESPALDA A EXFISCAL. El mandatario estatal también aprovechó para manifestar su respaldo a la extitular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien presentó su renuncia el pasado viernes luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara una serie de irregularidades en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El pasado 15 de agosto la FGR señaló errores y omisiones en la investigación sobre el homicidio respecto a la necropsia, las indagatorias en la escena del crimen, la preservación del cuerpo y el video que difundió sobre el presunto ataque.

El mandatario dijo que aceptó la renuncia de la fiscal y que era una mujer inteligente y responsable, y que reconocía su competencia y su determinación.

“La fiscal Sara Bruna, una mujer inteligente, responsable, muy dignamente dijo ante las observaciones que se hacen: ‘hacemos el espacio para que puedan confrontar y hacerse las investigaciones que siguen, sin interferencias’. Creo que esta actitud, primero de alguien que no teme nada, segundo, de alguien que tiene conocimiento de la materia y sabe con mucha responsabilidad lo que debe hacer. No quiero dejar de expresar mi reconocimiento”, señaló.