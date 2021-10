Rompen paz sindical y se desata violencia en Dos Bocas

Una protesta que trabajadores de ICA Fluor realizaron afuera de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial, así como el cese del cobro de cuotas sindicales, derivó en hechos de violencia en los que al menos cinco personas resultaron con lesiones y tres detenidas.

Desde el martes, trabajadores de la empresa constructora detuvieron las actividades en el megaproyecto, por lo cual bloquearon los accesos a las instalaciones.

“El conflicto entre sindicatos dentro de ICA siempre ha existido; la grilla comenzó con los trabajadores que provienen de otros estados”, afirmó a La Razón José Ángel Ferrusquilla, periodista independiente en Tabasco.

A través de material audiovisual que compartió con este diario, se aprecia cómo varias personas que portaban uniforme naranja con el nombre de la empresa se concentraron en una de las entradas de la instalación, la cual era custodiada por policías que impedían el acceso a la planta.

En uno de los videos se percibe a la distancia el derribo de una torre de andamios y momentos después se escuchan aparentes detonaciones, cuyo origen se desconoce hasta el cierre de esta edición, las cuales provocaron que los manifestantes se dispersaran.

El periodista, quien afirmó haber estado en el lugar de los hechos, detalló que, al inicio de la jornada de protesta, representantes de los trabajadores intentaron negociar con la empresa ICA; sin embargo, dijo, la llegada de policías aumentó la tensión en el lugar.

Entre los materiales que circularon en redes sociales se aprecia a cuatro hombres vestidos en naranja que resultaron lesionados: uno con una herida a la altura de la cadera; otro, en la pierna; uno más en el cuello y otro, en un ojo, quien exclamó: “¡voy a perder mi ojo, malditos!”. Todos ellos fueron auxiliados por sus compañeros.

Más tarde, se difundió la imagen de cuatro lesionados, entre ellos dos mujeres, quienes recibían atención médica en un hospital.

La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes. Un video publicado en Facebook muestra cómo decenas de personas se arremolinan alrededor de un contenedor de agua para lavarse la cara y así aminorar los daños causados por el gas.

En el mismo video se aprecia a policías que forman una valla, mientras los trabajadores se retiran por la avenida sobre la que circulan taxis y unidades de transporte público.

En algunos grupos de Facebook, correspondientes al municipio, varias personas comenzaron a preguntar por sus familiares, ante el temor de que hubieran sido víctimas de lo sucedido.

Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró en entrevista radiofónica que en los hechos resultaron heridas cinco personas, y que la Policía Estatal, que intervino para replegar la protesta no utilizó armas de fuego, sino balas de goma y gases para dispersar la manifestación.

“No hay ningún fallecido. La policía no usó arma de fuego, usaron equipo para replegar, creo que son algo de goma y gas lacrimógeno, no sé de qué tipo de gas, es lo que se usa para replegar nada más, no utilizaron en ningún momento arma de fuego. A mí me reportaron que hay cinco lastimados, pero no severos, fueron golpeados por personajes, tenemos los videos”, refirió.

La funcionaria refirió que “hay tres personas detenidas ya, ICA Fluor hizo la denuncia y es todo el saldo. No tengo identificadas a estas tres personas”.

Nahle reiteró el respeto del Gobierno federal al derecho a manifestarse en el país, lo cual seguirán haciendo.

La empresa ICA Fluor afirmó, a través de una tarjeta informativa, que ha cumplido con sus obligaciones patronales, sindicales y salariales, así como las correspondientes prestaciones de ley con sus trabajadores, y señaló que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaron la zona, ante la presencia de personas no reconocidas dentro del contrato colectivo de trabajo.

“Elementos de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores ante las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa”, sostuvo.

Sin embargo, la Guardia Nacional emitió un comunicado para informar que no participó en ninguna diligencia relacionada con la refinería.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDH)informó que inició una queja de oficio y procedió a buscar a los trabajadores que resultaron heridos en el enfrentamiento en la refinería de Dos Bocas.

”Se inició una queja de oficio y se turno a la Primera Visitaduría. En estos momentos hay personal en Paraíso para recabar la información sobre los hechos ocurridos”, detalló el presidente del organismo, José Antonio Morales Notario.