Salario Rosa capacita a 78% de beneficiarias

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, subrayó que el Salario Rosa no sólo es un apoyo económico sino que también ofrece cursos gratuitos para que las amas de casa puedan capacitarse y emprender sus propios negocios, los que han sido aprovechados por casi el 78 por ciento de las beneficiarias; además, subrayó que esto es muestra de que siempre se esfuerzan por sacar adelante a sus familias.

“De la mano del Salario Rosa, además del apoyo económico, les acompañamos para que puedan capacitarse, quien así lo desee, aprender un arte, un oficio, alguna actividad productiva, quienes quieran seguir sus estudios, que quieran seguirse preparando”, destacó el mandatario.

Asimismo, precisó: “les hemos ayudamo para echar a andar un negocio, de todas las beneficiadas que hay en el Salario Rosa, me da mucho gusto que casi el 78 por ciento, además de recibir el apoyo se han capacitado en algo nuevo, han aprendido algún oficio, algún arte o un negocio nuevo y eso me da mucho, porque quiere decir que las mujeres están echándole muchas ganas y se están esforzando por generar actividades productivas por salir adelante”, afirmó.

En el muncipio de Cuautitlán, donde se entregaron más de 8 mil 500 tarjetas a amas de casa de diferentes municipios mexiquenses, el mandatario estatal reconoció que cada vez son más las mujeres interesadas en ser dueñas de sus propios negocios, para hacer crecer el apoyo que se les brinda, siempre en beneficio de sus hijos, esposos y padres.

“Siempre que les pregunto, la gran mayoría me dice que para invertirlo en los hijos, en la educación, en la familia, cada vez escucho más, que me dicen, para invertirlo en poner un nuevo negocio o en una actividad productiva, que quieren que esta actividad les ayude a generar más ingresos, también para la familia, por supuesto, pero cada vez son más, las que me dicen que quieren invertir en algún nuevo negocio, alguna actividad, venta por catálogo, comida, alguna estética, siempre pensando en la familia”, detalló.