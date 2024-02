Salomón Jara pide a Mario Delgado explicar candidatura de Murat al Senado por Morena.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su desacuerdo con la llegada a Morena de Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador del PRI en la entidad, y exigió una explicación a la dirigencia nacional del partido guinda, representada por Mario Delgado.

“Esas son decisiones de la dirigencia, no me preguntaron. Yo no soy el dirigente, tengo mi opinión, yo no estoy de acuerdo. El pueblo sabe que no estoy metido en ese tema”, dijo.

Salomón Jara dejó claro que la candidatura de Alejandro Murat no significa carpetazo ni impunidad, pues aseguró que la Secretaría de Honestidad y la Fiscalía del estado “no están cruzadas de brazos”.

“Yo lo comente no habrá impunidad. Nosotros no vamos a proteger a nadie”, mencionó el gobernador de Oaxaca.

Dichas declaraciones, ocurrieron después de nuevas acusaciones contra el gobierno de Murat y otras administraciones, vinculándolas con presuntos actos de corrupción.

Alejandro Murat Hinojosa renunció al PRI el año pasado para unirse a la “Alianza Progresista” en apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia. Actualmente, se coló a uno de los espacios plurinominales de Morena al Senado de la República.