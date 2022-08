Samuel García llama a crear conciencia para enfrentar el cambio climático

Al arrancar los Talleres Participativos del Plan Estatal de Acción Climática de Nuevo León y la Zona Metropolitana de Monterrey, el gobernador Samuel García Sepúlveda hizo un llamado urgente a la sociedad para tomar conciencia y enfrentar el cambio climático, considerado una emergencia mundial.

Ante representantes de organizaciones académicas, industriales y agropecuarias, el gobernador reconoció que así como Nuevo León saldrá de la crisis hídrica por la que atraviesa actualmente, también lo hará en otras problemáticas ambientales.

“Yo les pediría urgente, rápido, hacer un Programa Estatal de Acción Climática, la única buena noticia de ser el foco y los primeros de la crisis es que vamos a ser los primeros también en salir, porque llevamos tres meses adelantándonos a lo que otras ciudades no han hecho, pero están igual o peor”, mencionó García Sepúlveda.

“Pero eso es la coyuntura, eso es el verano 2022, qué vamos a hacer el 23, 24, 30, 40, 50, ese es el propósito de estos talleres y por eso quiero decirles que en este gobierno queremos llegar a todos los frentes porque no nada más es el agua, es el aire, es la energía, es la movilidad, ya no queremos carro, queremos Metro, por eso invertimos en tres líneas del Metro, en corredores verdes, en banquetas amplias, en darle prioridad a lo no motorizado y a lo público sobre el coche", señaló.

Luego de dar a conocer que las lluvias de los últimos meses se han registrado por debajo del promedio, añadió que espera se recuperen las captaciones en las presas en agosto y septiembre.

Aunque reconoció que actualmente Monterrey y su Área Metropolitana es el foco a nivel nacional por la sequía que atraviesa, dijo que esta problemática sucede en todo el norte del país, e incluso en Los Ángeles y Nevada, en Estados Unidos.

La crisis climática nos alcanzó. Los esfuerzos contra el cambio climático se quedaron muy cortos y sus consecuencias nos están pegando duro. Te comparto un fragmento del discurso que di ayer, estoy seguro que te hará reflexionar. pic.twitter.com/aO5jsfTG0L — Samuel García (@samuel_garcias) July 26, 2022

Cabe destacar que la Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer que en Nuevo León la temperatura promedio ha aumentado en 1.7 grados centígrados. Ante ello, el gobernador dijo que aunque es muy difícil que se revierta ese casi grado, la meta es que ya no siga incrementándose.

Por último, destacó que en temas como el cambio climático, todos los sectores de la sociedad se unen para salir adelante y dejan atrás intereses personales y partidistas.

En los Talleres, que se llevarán a cabo en la Escuela Adolfo Prieto, en el Parque Fundidora, se abordarán temas como el agua, soluciones basadas en la naturaleza, reducción de riesgos y adaptación de ciudades, reducción de emisiones, energía, transporte, industria, sector agrícola, ganadero y economía circular.

Las propuestas que salgan de las mesas de adaptación se recogerán y analizarán para la elaboración del Plan Estatal de Cambio Climático, que permitirá a las y los ciudadanos transitar mejor ante esta emergencia mundial.

En el inicio de las mesas participaron Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente; y Adrián Fernández, presidente de la Iniciativa Climática de México.

