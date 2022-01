Samuel García: Regreso a clases en Nuevo León será híbrido, mixto y voluntario

El gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció el regreso a clases bajo un modelo híbrido, mixto y voluntario, como un ajuste a las medidas presentadas el jueves pasado tras el aumento de contagios de COVID-19 por las fiestas decembrinas.

“A partir de mañana vamos a un modelo híbrido, mixto y voluntario. Hacemos a un lado aforos en materia educativa y permitiremos que estén todas las escuelas abiertas y listas para este nuevo modelo”, apuntó el gobernador.

Dentro de la conferencia, hizo énfasis en la importancia de que las niñas y los niños de Nuevo León regresen a clases, el mandatario estatal argumentó los tres motivos esenciales para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas:

Son un refugio para muchas y muchos niños donde cuentan con mejores condiciones para su desarrollo. Ya son más de 50 mil los menores vacunados con el Programa de Vacunación Transfronterizo, cifra que no tiene ningún otro estado del país. Hay aproximadamente entre 150 mil a 200 mil niñas y niños vacunados en el extranjero.

En el #NuevoLeónInforma anunciamos el ajuste al modelo de regreso a clases que será híbrido, mixto y sobre todo voluntario. En el siguiente video les explico las razones. Te invito a ver el video completo aquí y compartirlo.👇🏻https://t.co/HDn2XBeB53 pic.twitter.com/D38VJTys49 — Samuel García (@samuel_garcias) January 9, 2022

Agregó que este ajuste fue una decisión tomada junto con la mesa de salud y expertos en educación, economía, además de ser validada y consensuada con directores de planteles, maestros y sindicatos.

También subrayó que esta estrategia es totalmente voluntaria, “Si hay comorbilidad en los menores, si hay algún síntoma en ellos o en algún familiar, no los manden a la escuela. Quienes tengan las posibilidades, tomen clases a distancia”.

Además, el gobernador realizó un llamado a continuar con las medidas preventivas y el compromiso de cuidarse para poder hacerle frente a este aumento de contagios.

“No salgan si es necesario. Si queremos un nuevo Nuevo León, requerimos de ciudadanos responsables, gran parte del éxito de esta estrategia depende de las y los neoloneses, todas y todos somos parte de la solución”, enfatizó.

El gobernador, Samuel García, abordó las acciones para reducir el impacto de la cuarta ola de COVID-19 Foto: Especial

Esta estrategia de regreso a clases se evaluará en el transcurso de los siguientes días y de ser necesario, las acciones se calibrarán de nuevo. “El virus no es estático, evoluciona y el estado debe actuar. El martes de nuevo daremos la cara, la evidencia y las acciones, y así lo estaremos haciendo todo el mes de enero, los martes, jueves, domingos y los días que sea necesario”, mencionó el mandatario estatal.

García Sepúlveda también informó que el sistema de salud público y privado del estado está listo para reconvertir pisos a atención de COVID-19 en caso de ser necesario, así como el reforzamiento de la vacunación en el estado. “Hoy hacemos un llamado a Nuevo León que si no es necesario salir, no lo hagan. Privilegien el estudio desde casa, el home office, las compras en línea. Traten de no salir y si lo hacen, procuren usar mascarilla clínica, lavado de manos, sana distancia. Cuidándose”, subrayó.

El gobierno del Estado de Nuevo León cuenta con un operativo de auditorías, verificaciones y rondines por toda la Zona Metropolitana de Monterrey, entre ellos Fuerza Civil, Protección Civil, auditores y otras autoridades para vigilar el cumplimiento de las medidas. Tan solo el día de ayer, 8 casinos fueron cerrados por no respetarlas.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reportó 4,679 nuevos contagios en las últimas 24 horas, para un acumulado de 317,079 casos en lo que va de la pandemia. Señaló que se tiene una ocupación hospitalaria del 13% con 310 pacientes internados, de los cuales 48 ocupan ventilación asistida; y se registraron 4 defunciones.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reportó 4,679 nuevos contagios en las últimas 24 horas, Foto: Especial

