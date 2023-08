'No tiene sentimientos': Familia de Milagros no creen que asesino esté arrepentido

Era el día de su cumpleaños cuando Milagros fue asesinada de cinco apuñaladas por Miguel "N", quien tras ser detenido el pasado 11 de agosto por las autoridades de León, Guanajuato, aseguró que "estaba arrepentido" por haberle arrebatado la vida de una forma tan cruel.

Sin embargo, la familia de Milagros, quien se dirigía a su trabajo aquel 10 de agosto que murió desangrada, no cree que el agresor este arrepentido, por el contrario, considera que por la saña con la que asesinó a la mujer de 40 años, un sujeto como él "no tiene sentimientos".

Y es que tras el feminicidio de Milagros, se difundió un video de Miguel "N" caminando tranquilamente por las calles de León, esto sin miedo a ser identificado por el homicidio que minutos antes acababa de perpetrar.

'Me la arrebató', dice madre de Milagros

"Que me lo pongan enfrente (a Miguel "N") para que yo misma le haga lo mismo que le hizo a mi pequeña, me la arrebató, era mi niña buena", dijo inconsolable y llena de dolor Ernestina Meza, madre de Milagros, quien se desmayó al no creer que estaba por enterrar a la más joven de sus ocho hijos.

Con gran tristeza, rabia y reclamos de justicia, familiares de "Mili" como le decían a Milagros de cariño, la enterraron en el Panteón de San Nicolás, donde antes de partir exigieron que se aplique la pena máxima al homicida.

En entrevista con medios nacionales, Erika Meza, una de las hermanas de Milagros, aseguró que sienten un poco de alivio tras la detención de Miguel "N", pero no estarán tranquilos hasta que no se le aplique todo el peso de la ley por atacar a Milagros.

"Ahora queremos que ayuden a seguir difundiendo porque queremos que sea catalogado como feminicidio, no fue un robo porque no se llevó nada de sus pertenencias y que nos ayuden a seguir difundiendo para que le den la pena máxima", expresó.

Milagros no conocía a Miguel "N"

Tras la muerte de Milagros, las autoridades de Guanajuato señalaron que ella fue víctima de un ataque directo, pero tanto Ernestina Meza como Erika Meza explicaron que nunca habían visto a Miguel "N" y no era alguien conocido ni cercano a Milagros, por lo que esperan que la investigación aclare por qué la asesinó.

"Es triste que la vida de una muchacha de esa edad haya terminado en manos de un fulano [...] nunca llegamos a ver a ese hombre, ella pasaba y saludaba, pero ella sola y a ese hombre nunca lo llegamos a ver", contó Rosa María, una de las vecinas de Milagros.

Miguel “N”, acusado como el presunto homicida de Milagros Montserrat Foto: Especial

Este domingo 13 de agosto se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana una audiencia en la que un juez determinará si vincula a proceso a Miguel "N" por la muerte de Milagros.

