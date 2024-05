Seremos guardianes del voto, asegura Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Libia Dennise García Muñoz Ledo cerró sus actividades de campaña ante miles de capitalinos que abarrotaron la Plaza de las Ranas.

“Yo no podía cerrar en otro lugar que no fuera la capital del estado que voy a gobernar, esta capital que nos llena de orgullo. Aquí estamos cerrando campaña para que desde Guanajuato se escuche fuerte que aquí ya ganamos”, expresó la candidata a la gubernatura.

El nuevo comienzo para Guanajuato está próximo, luego de recorrer los 46 municipios con fuerza y corazón, Libia culminó con broche de oro esta campaña.

🙌 ¡Acabaron los 90 días de campaña, pero esto apenas comienza porque vienen los mejores 6 años para #Guanajuato! 💙

Muchas gracias por ser parte de este Nuevo Comienzo.

“A mí no me queda duda que vamos a hacer un gran equipo por Guanajuato capital” dijo Libia al levantar la mano de Samantha Smith, candidata a la Presidencia Municipal de Guanajuato, con quien se comprometió a trabajar por las familias cuevanenses.

La candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’ hizo un llamado a cuidar lo que con esfuerzo se ha construido en el estado.

“Quiero pedirles que salgamos a votar, que seamos guardianes de la voluntad de la gente, que no haya coacciones, que no haya venta de votos, que no haya esas triquiñuelas que sabemos que hacen los del frente.

Vamos a cuidar nuestro voto, vamos a ser observadores y vigilantes. Vamos a emitir ese voto en conciencia, porque sabemos que el futuro y el presente de Guanajuato está en nuestras manos”, puntualizó Libia.

La aspirante a ser la primera gobernadora del estado hizo un llamado a votar en conciencia y recordar quiénes le han dado la espalda a Guanajuato en el último sexenio.

No había mejor lugar para cerrar esta campaña que la Capital del estado que voy a gobernar, mi querido Guanajuato.



Desde aquí ya se siente el triunfo de la mano de @Samanthasmx, con un ambientazo y el cariño de las y los cuevaneses.

“Guanajuato no solo es la cuna de independencia, Guanajuato también es la cuna de la participación ciudadana. Por eso estoy segura que todas y todos vamos a salir a hacer la diferencia, que no vamos a permitir que nuestro estado quede en manos de quienes no quieren a Guanajuato”, expresó.

Además de Samantha Smith, también estuvieron presentes Juan Carlos Romero Hicks, candidato a Diputado Local por el Distrito XVIII; Cecilia Pohls, candidata a Diputada Federal por el Distrito 4; además de dirigentes de los partidos que integran la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’.

