Siapa rinde cuentas y con transparencia resuelve dudas en el Congreso de Jalisco sobre la operación del organismo

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Carlos Enrique Torres Lugo, acudió el día de hoy al Congreso del Estado de Jalisco para brindar información sobre las acciones que se han realizado durante la administración respecto al abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como para despejar dudas de las y los diputados sobre la operación del organismo.

Durante estos 5 años de administración, ha sido una prioridad atender la infraestructura de los sistemas de abastecimiento, potabilización y distribución del agua, que habían quedado desatendidos en años anteriores y por lo cual se acumularon problemas.

Durante la reunión con las y los diputados de las diferentes fracciones, Torres Lugo señaló las acciones que se han realizado para atender todo tipo de reportes que le llegan al organismo. Es un problema complejo y multifactorial.

“Su servidor se ha presentado en los operativos y nos hemos dado cuenta que el problema es puntual y no general. Se realizan desfogues y se purga la línea para poder dejar en condiciones normales la línea con agua limpia y potable”. Señaló el director del organismo.

Es preciso señalar y dejar claro que el agua que reciben las y los usuarios en sus hogares está de acuerdo a la norma establecida (NOM-127-SSA1-2021) y que los casos de agua sucia se derivan del arrastre de sedimentos por la antigua red de tuberías y drenaje, ya que más del 60 por ciento supera los 25 años de vida útil.

Se subrayó que se han estado renovando equipos de bombeo, líneas y redes obsoletas pero el problema es mucho más complejo de lo que se percibe y se le está dando la mayor importancia al tema para poder atacar y solucionarlo.

Las y los diputados durante la reunión estuvieron abiertos al diálogo, en el cual se resaltó la importancia de este ejercicio para poder trabajar coordinadamente para el bien de la ciudadanía, incluso ofrecieron asignar recursos para el presupuesto del Siapa.

En cuanto a las acciones de prevención ante el estiaje del próximo año se tiene el proyecto en el acueducto El Salto-La Red- Calderón para poder poner en marcha la Presa El Zapotillo nos dará 2 metros cúbicos por segundo y la Presa El Salto otro más para poder abastecer a más habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Al ser cuestionado por el tema de presupuesto en el Organismo, Torres Lugo precisó que el Siapa no recibe ningún recurso extra, más lo que destina la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Gobierno del Estado) a la visión de mejora y modernización de la infraestructura antigua que afortunadamente se ha logrado luego de décadas de no hacerlo, ya que no se etiqueta algo adicional específico directo por lo que el Organismo busca eficientar los recursos que recibe por parte de las y los usuarios con el fin de operar de una manera eficaz; por lo que exhorta a las y los diputados a que se busque apoyar desde el congreso para poder realizar mejoras de manera integral y así enfrentar los temas antes mencionados.