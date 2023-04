En Sinaloa aumenta 40% desaparición

En lo que va de este año, con corte al 26 de abril, el estado de Sinaloa presenta un alza del 40 por ciento el número de personas desaparecidas, ya que se han reportado 156 casos, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 110, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El fenómeno se ha recrudecido en las últimas semanas, al grado de que en lo que va de este mes se han reportado oficialmente 63 casos, lo que significa que durante abril han desaparecido dos personas cada día en promedio.

Una situación que se presenta en esta entidad es que desaparecen más hombres que mujeres, ya que el 81 por ciento de los reportes por este flagelo en lo que va de abril —53 de 63— corresponde a personas del sexo masculino.

Al respecto, Priscila Salas, directora del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, dijo a La Razón que hay desinterés por parte de las autoridades del estado en buscar a los desaparecidos varones, sólo por el hecho de ser hombres.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no emite fichas de búsqueda para varones mayores de edad… es algo que nosotras platicamos con las autoridades desde la la administración anterior y ellos me dijeron que no, que si quería, me podían ayudar con lo de las mujeres, pero de lo otro, no logramos incidir”.

Mencionó que cuando se reporta la desaparición de un hombre, las autoridades de inmediato lo estigmatizan con su frase de que “andan en malos pasos” y se niegan a buscarlos.

La activista comentó que “los colectivos rastreadores no han logrado que la Fiscalía emita las fichas para varones mayores de 18 años, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas es quien las emite de buena fe”.

E insistió: “Como si fuera un protocolo homologado, (en la Fiscalía de Justicia de Sinaloa) no se emiten ficha de búsqueda para varones”.

Una consulta a la página del órgano de procuración de justicia permitió comprobar que todas las fichas de búsqueda corresponden exclusivamente a mujeres.

Priscila Salas reveló que cuando se reportan mujeres ausentes la Fiscalía sí emite las fichas correspondientes, pero aún así se tienen problemas para que se aplique el Protocolo Alba, mediante el cual la búsqueda se realiza de manera inmediata, “sobre todo al sur del estado, en Mazatlán y Escuinapa, lugares que colindan con Nayarit”.

Una de las víctimas masculinas más recientes fue el joven coreógrafo y bailarín Maximiliano Corrales García, quien desapareció el 18 de este mes y cuyo cadáver fue encontrado tres días después en el río Tamazula.