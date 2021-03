Son 8 los estados que han recibido vacunas en mal estado: Secretario de Salud de NL

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que tiene conocimiento de que ocho entidades de la República han recibido vacunas contra el COVID-19 en malas condiciones.

En rueda de prensa este martes, el funcionario explicó que esta situación también ocurrió en Campeche, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León.

Lo anterior, luego de que este lunes, el funcionario diera a conocer que la entidad recibió 4 mil 680 vacunas de Sinovac en malas condiciones de refrigeración.

lee más COVID: Nuevo León devolvió a gobierno federal más de 4 mil vacunas mal refrigeradas

"Tuve comunicación con mis homólogas y homólogos en salud en diferentes estados del país. Un servidor, expuse mi postura de lo que vamos a hacer en Nuevo León, otros secretarios tomarán las decisiones conducentes que van a seguir con las vacunas", informó.

El secretario de salud explicó que las más de 4 mil 600 vacunas estaban a 13 grados centígrados, cuando la temperatura máxima a la que deben mantenerse es entre 2 y 8 grados, por lo que, aseguró, éstas serán resguardadas para que la federación disponga de ellas.

"Se hizo un acta a través de la contraloría, donde las vacunas no cuentan con las condiciones sanitarias y esas vacunas no se van a aplicar en Nuevo León porque no reúnen las condiciones adecuadas para que la vacuna cumpla con su objetivo. Si la federación en algún momento quiere hacer uso de ellas se las pueden llevar, pero aquí en Nuevo León no las vamos a utilizar. Yo no se la pondría a mi madre, yo no me la pondría", advirtió.

De la O Cavazos, explicó que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón ya tiene conocimiento de las más de 4 mil 600 dosis y aseveró que él le dio la instrucción de no aplicar dichas dosis a la población del estado.

"No son enchiladas, no son papitas o refrescos, son sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad. Si la vacuna pierde la efectividad, obviamente ponerle una vacuna que se contagie y se muere, no lo vamos a someter a ese riesgo", dijo. /Frida Sánchez