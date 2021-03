COVID: Nuevo León devolvió a gobierno federal más de 4 mil vacunas mal refrigeradas

El secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos informó este lunes que la entidad devolvió al gobierno federal 4 mil 680 vacunas contra el COVID-19 que no cumplían con los estándares de refrigeración para su conservación.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que las dosis de vacuna del laboratorio chino Sinovac venían en el lote de 33 mil 480 dosis que arribó al estado el pasado domingo.

Sin embargo, las más de 4 mil vacunas, no tenían la temperatura adecuada para su resguardo al momento de llegar al estado, por lo que no se podrían aplicar.

Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada, deben de estar entre dos y ocho grados y estaban entre 12 y 13 grados destacó.

De la O Cavazos aseguró que no aplicará esas vacunas en el estado, "aunque me obliguen", ya que al no resguardarse a la temperatura que corresponde, a un máximo de 8 grados centígrados, pierden su efectividad.

No hay vacunas en nuestro país y las que tenemos que se nos echen a perder, pues no lo veo bien, obviamente no es la responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado pero vamos a hacer todo lo posible por que no se repita esta situación aseguró.

De la O Cavazos resaltó que esta situación también se ha presentado en otras entidades, como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.