¿Subirá la tarifa del transporte público en Morelos? Esto dijo Cuauhtémoc Blanco

El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó haber prometido ajustes a las tarifas del transporte público y señaló que será un tema que tendrá que negociar Margarita González Saravia, próxima gobernadora de la entidad.

Al salir de la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario fue abordado por los medios de comunicación, luego de que los líderes trasportistas han externado la necesidad de subir el pasaje mínimo.

“Yo no me he comprometido con los transportistas, si he escuchado las declaraciones de uno de ellos que es Dagoberto, me parece, él está dolido porque no quedo su candidata, la que él estuvo apoyando, yo creo que está enojado o molesto, pero no nos va a dar tiempo”, declaro el gobernador del estado.

Cuauhtémoc Blanc, gobernador de Morelos. Foto: Cuartoscuro

"No voy a crear polémica", dice gobernador por tema de posible aumento a tarifa de transporte público

Al ser cuestionado si este tema lo tenía que resolver su administración o la que entre con la Margarita González Saravia respondió:

“Yo no voy a crear polémica, se los he manifestado, esto ya no me va a dar tiempo porque se tiene que hacer un estudio de la UAEM y no nos va a dar tiempo”, dijo el mandatario.

Indicó que el estudio podría tardar seis o siete meses, por lo que en su administración no va a haber aumento a la tarifa del transporte público .

Dijo que su administración ha ayudado a los transportistas y que podría demostrar todo el apoyo que le ha brindado.

“Los hemos ayudado y los hemos ayudado muy bien, les hemos aguantado muchas cosas y el día que quieran se los demostramos, el día que quieran nos sentamos también con el secretario de trasportes para que vean como les hemos ayudado a la gente de los transportistas entonces no se pueden quejar”, aseguró Blanco Bravo.

Precisó que la ayuda que les han brindado va desde financiamientos hasta capacitaciones, y agregó que tendrán que negociar con González Saravia sobre el aumento que piden.

