Tabasco no tiene acuerdos con ningún grupo criminal: Javier May

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez aseguró que no tienen ningún pacto o acuerdo con grupos criminales, luego de que este viernes aparecieran mantas en el municipio de Villahermosa pidiendo la destitución del secretario de Seguridad Pública por no ser neutral.

Durante las últimas 48 horas, se han registrado diversos hechos de violencia en la entidad, como robos, saqueos, y quema de vehículos; pese a ello, el mandatario estatal dijo que que la ola de violencia no se debe a la ausencia de la autoridad, sino a las acciones y resultados que se han ido registrando en contra e los grupos delictivos.

May Rodríguez dijo, respecto a la exigencia de la renuncia del secretario de Seguridad Pública, que los criminales buscan crear desconfianza entre la ciudadanía, mientras que lo ocurrido en las últimos horas es prueba de la presencia de las autoridades y del orden que buscan en la entidad.

“Nuestro gobierno no está del lado de la delincuencia, los hechos de violencia no son porque el gobierno esté del lado de alguna banda delictiva, son muestras de que no hay colusión del algún tipo”, explicó.

Javier May, gobernador de Tabasco, dice que no tienen ningún pacto con algún grupo criminal. Especial.

El mandatario respaldó la labor del secretario de Seguridad e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto delictivo que se presente en la entidad.

Pese a ello, los criminales reiteraron el cambio del titular de seguridad, e incluso, dijeron que la paz está en las mando del gobernador de Tabasco , ya que, de acuerdo con la organización criminal, el secretario de seguridad apoya a un grupo de Jalisco.

“La paz está en sus manos, cambie a ese mugroso que no le es leal a la patria y a quien ponga que sea neutral", le dicen, y ofrecen que le darán paz total a Tabasco", indicó.

