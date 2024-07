Tarjeta Violeta 2024: requisitos, fecha de registro y todo lo que debes saber

La Secretaría del Bienestar promueve un apoyo económico que tiene el objetivo de ayudar a las mujeres jefas de familia, que están en situación vulnerable.

A través de la Tarjeta Violeta Bienestar las beneficiarias reciben un apoyo económico de 2 mil 600 pesos cada dos meses. Cabe destacar que el registro estará abierto del día 1 al 26 de julio, de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Giselle Gómez quien fue candidata a alcaldesa por el PT, por medio de sus redes sociales compartió "la Secretaría de bienestar ya dio fechas para registrar para el programa de tarjeta violeta en algunas comunidades. El día martes 2 de julio, miércoles 3 de julio y jueves 4 de julio, se atenderá en el Centro Comunitario de Maclovio Rojas en la delegación Vicente Guerrero, con horario de las 8 am hasta las 3 pm y en el Rosario sábado 6 de julio en el parque, con horario de 8 am hasta las 12 pm, No olvides llevar toda la documentación y sobre todo exigir un trato justo. Esperaremos fecha para las demás delegaciones".

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta Bienestar?

Tener entre 18 y 64 años de edad.

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una identificación oficial vigente (INE) cuya dirección sea en el estado de Baja California.

Un comprobante de domicilio, el cual no debe tener más de tres meses de antigüedad.

Comprobante de nómina.

Tener ingresos mensuales menores a 13 mil pesos.

Un comprobante de estudios de los menores de 21 años que son dependientes económicos, puede ser la boleta de calificaciones, una constancia de estudios actual o el recibo de inscripción.

El acta de nacimiento de las y los menores dependientes económicos.

No trabajar para el Gobierno.

¿Dónde tramitar la Tarjeta Violeta Bienestar?

Martes 02 de Julio de 8:00 am a las 3:00 pm

Mexicali: CECYTE Plantel Vicente Guerrero, Valle del Salado 1075, Del Valle Los Algodones

Tijuana: Clínica del Bienestar Chihuahua, Calle Miguel Hidalgo s/n. Col. Chihuahua Ensenada: Clínica del Bienestar "Ejido Maneadero" Fco. I Madero 29, El Maneadero Rosarito: Centro Comunitario "Colinas del sol" Av. Aurora s/n entre Calipso y Polaris San Quintín: Centro Comunitario "Maclovio Rojas", I. Aldama 645, Vicente Guerrero Tecate: Estacionamiento Infonavit, Calle Sinaloa s/n, Infonavit Paraíso

Miércoles 03 de Julio de 8:00 am a 3:00 pm

Mexicali: COBACH Plantel Ejido Nuevo León, Blvd. Delta s/n. 21705

Tijuana: Clínica del Bienestar Chihuahua, Calle Miguel Hidalgo s/n. Col. Chihuahua Ensenada: Clínica del Bienestar "Ejido Maneadero" Fco. I Madero 29, El Maneadero Rosarito: Centro Comunitario "Colinas del sol" Av. Aurora s/n entre Calipso y Polaris San Quintín: Centro Comunitario "Maclovio Rojas", I. Aldama 645, Vicente Guerrero Tecate: Calle Alcatraz s/n, Col. La Nopalera El Descanso

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT