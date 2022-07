Tlaxcala e IMSS otorgan 300 bases a personal de salud

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, entregaron 300 plazas más a personal médico y de enfermería de la entidad que se integraron al Programa IMSS-Bienestar.

En el Centro de Convenciones de la ciudad de Tlaxcala, la mandataria estatal explicó que esta es la segunda de tres etapas de regularización, pues en la primera se otorgaron 300 bases y en un próximo evento se darán 350 más, lo que representa un hecho histórico para los trabajadores de la salud que por más de 15 años esperaron para obtener estabilidad laboral y económica.

“Me llena de emoción saber que hoy regresarán a casa con esa seguridad de transformar su vida, hemos confiado en ustedes porque sabemos que merecen este lugar, esta base y hoy queremos pedirles que entreguen también parte de su vida, de su amor, de su compromiso a los ciudadanos de Tlaxcala que es para quienes hoy estamos trabajando”, expuso.

En ese sentido, Cuéllar Cisneros subrayó que mantendrá el trabajo en conjunto con la Federación para que la entidad ocupe el primer lugar a nivel nacional en calidad de los servicios de salud.

“Seguiré trabajando todos los días por dar lo mejor en materia de salud de nuestro estado, hoy tendremos los mejores equipos, los más sofisticados, con los que ustedes podrán hacer su trabajo de la mejor manera y, desde luego, con el apoyo del IMSS equiparemos los hospitales, los dotaremos de medicamentos y de todo lo necesario para que no le falte nada a la gente de Tlaxcala”, apuntó.

Durante su participación, Zoé Robledo destacó que uno de los planteamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador es recuperar el plan para levantar el sistema de salud y el lugar para comenzar fue Tlaxcala, por el liderazgo y nuevo gobierno que impulsa la mandataria Lorena Cuéllar.

“Fue de las primeras que todavía en la etapa de transición dijo: yo levanto la mano, yo conozco al IMSS, a las instituciones y sobre todo a la gente de salud de Tlaxcala, y sé que lo vamos a lograr. Y por eso hoy estos procesos empiezan y ocurren aquí”, enfatizó.

Zoé Robledo señaló que con el trabajo en equipo atenderán los retos para mejorar la infraestructura y realizar las obras que se requieren para que no existan problema en los centros de salud, clínicas y hospitales; así como garantizar a los trabajadores los insumos necesarios, material de curación y medicamentos para que lleven a cabo sus labores, sin contratiempos.

Afirmó que el personal de salud ha sido fundamental en la atención de la pandemia y la vacunación contra COVID-19, “si les llamamos y les llamábamos héroes y heroínas, pues así les vamos a seguir diciendo por siempre, pero a partir de hoy, héroes y heroínas con justicia laboral y con una base en el Seguro Social”.

A nombre de las y los trabajadores, Wilfrido Texis Flores y Karla Cuautencos Moreno, expresaron su orgullo por formar parte de IMSS-Bienestar, ya que representa un reconocimiento a su labor y un estímulo para mejorar día con día.

“Sin duda es un día muy especial para cada uno de nosotros, cambia realmente nuestro estatus laboral, seguiremos con el gran compromiso de trabajar y dar lo mejor de nosotros en cada una de las áreas que nos corresponde a 100 por ciento. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, el día de hoy nos sentimos orgullosos y quiero agradecer a nuestras autoridades que hicieron posible este gran esfuerzo”, concluyó Texis Flores.

Al evento también acudieron los secretarios de Gobierno, Sergio González Hernández; de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses; las presidentas de la Mesa Directiva del Congreso local, Reyna Flor Báez y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas.

Además del coordinador de Unidades de Primer Nivel del IMSS, Manuel Cervantes Ocampo; el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; Gloria Delgado Guzmán, en representación de la titular del programa IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña; los titulares del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Estado, Julio Gutiérrez Méndez y de la Unidad de Personal del IMSS, Alejandro Martínez Marquina.

