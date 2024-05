Tragedia en mitin de Máynez: 27 personas siguen hospitalizadas, informa Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó la mañana de este jueves en conferencia de prensa, que, tras el colapso de un templete en un evento de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se han atendido a 121 personas en 12 unidades médicas de la entidad, sin embargo, 27 siguen hospitalizadas.

También informó que el número de personas fallecidas sigue en nueve.

Ayer en la tarde-noche, lo que sería un festejo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León por el cierre de campaña de su candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, se convirtió en una tragedia que cobró la vida de nueve personas

Y es que debido a los fuertes vientos, el templete en el que se encontraban Canavati y Jorge Álvarez Máynez, se desplomó la noche de ayer en Nuevo León.

Esta mañana, ante los medios de comunicación, el Gobernador de Nuevo León aseguró que contactaron a los familiares de las nueve personas fallecida tras la caída del escenario en San Pedro Garza García, la tarde-noche del miércoles.

"Vamos a correr con todos los gastos funerarios, seguimiento, traslados y si tenían hijos el gobierno va a apoyar en todo lo relacionado a seguimiento, becas y manutención de menores que hayan perdido un padre o madre por esta tragedia.

"Ayudarlos con toda la cobertura, no van a gastar ni un solo peso, no importa si eran derechohabientes de IMSS o no, aquí la Secretaría de Salud va a absorber todos los costos, todas las cirugías, gastos de rehabilitación, vamos a ayudarlos con sillas de ruegas, bastones, medicamentos, el tema psicológico", dijo Samuel García, esta mañana.

